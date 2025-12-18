Le groupe fournira des trains automatiques, des systèmes de signalisation et 15 ans de maintenance , avec une production locale en Australie.

Points clés Alstom obtient une part de 1,0 milliard d’euros dans un contrat global de 4,9 milliards d’euros pour le Suburban Rail Loop East à Melbourne.

Le groupe fournira des trains automatiques, des systèmes de signalisation et 15 ans de maintenance, avec une production locale en Australie.

Alstom est un leader mondial de la mobilité intelligente et durable, spécialisé dans les trains à grande vitesse, les métros, les systèmes de signalisation et les services associés. Présent dans 63 pays et employant plus de 86 000 personnes, le groupe s’appuie sur une forte capacité industrielle locale en Australie, notamment sur son site de Dandenong à Melbourne. Un contrat stratégique pour le Suburban Rail Loop East Alstom, au sein de l’alliance TransitLinX (avec John Holland, KBR, WSP et RATP Dev), a été sélectionné par la Suburban Rail Loop Authority pour le tronçon Est du plus grand projet ferroviaire australien. Sa part de 1,0 milliard d’euros comprend la fourniture de 13 rames de métro automatiques Metropolis, le système de signalisation Urbalis CBTC, les infrastructures numériques, la cybersécurité, les portes palières ainsi que l’intégration globale du système. Les trains seront assemblés à Dandenong et maintenus pendant 15 ans, avec une mise en service prévue à partir de 2035 Réactions boursières À la suite de cette annonce, l’action Alstom évolue en hausse de 1,7% aujourd'hui. Les actions Alstom continuent dans leur canal haussier depuis les plus bas de janvier 2024. Source: xstation5

