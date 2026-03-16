Nvidia au centre de l’attention avec sa conférence sur l’IA

Points clés Les indices américains progressent d’environ 0,8% à 1,3%

Le pétrole reste au-dessus de 100 dollars malgré un léger repli

Le détroit d’Ormuz reste fermé, perturbant l’approvisionnement mondial

Donald Trump appelle les alliés à intervenir

Nvidia au centre de l’attention avec sa conférence sur l’IA

Les indices évoluent en hausse lundi, les investisseurs tentant de rebondir après une semaine difficile marquée par la flambée des prix du pétrole et les tensions au Moyen-Orient. 📈 Des indices US en progression À 14h50 (heure de Paris) : Dow Jones : +380 points (+0,81%)

S&P 500 : +76 points (+1,15%)

Nasdaq 100 : +306 points (+1,26%) Ce rebond intervient après une semaine négative pour Wall Street, les marchés ayant été pénalisés par l’envolée des prix de l’énergie. 🛢️ Le détroit d’Ormuz au cœur des tensions La fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran reste la principale source d’inquiétude pour les marchés. Cette voie maritime stratégique, située au sud de l’Iran, voit transiter environ un cinquième du commerce mondial de pétrole. En bloquant ce passage, Téhéran a réduit les flux énergétiques mondiaux, menaçant l’équilibre des marchés pétroliers et la croissance économique. Même si Washington a tenté d’atténuer les tensions, notamment en assouplissant certaines sanctions sur le pétrole russe, les prix du brut restent élevés. Des prix de l’énergie toujours sous pression Le Brent reste au-dessus de 100 dollars le baril, malgré des échanges volatils.

Le WTI américain reculait légèrement d’environ 1%, à 95,91 dollars le baril. Cette hausse du pétrole se reflète déjà dans les prix de l’essence aux États-Unis, un sujet sensible pour les électeurs à l’approche des élections de mi-mandat de novembre 2026. 🌍 Pressions diplomatiques de Washington Le président Donald Trump a appelé plusieurs pays à aider les États-Unis à rouvrir le détroit d’Ormuz, sans préciser si certains alliés avaient accepté. Dans une interview au Financial Times, il a également exhorté les membres de l’OTAN à intervenir, avertissant qu’un refus pourrait être « très mauvais pour l’avenir de l’alliance ». La Chine également ciblée Trump a également mis la pression sur Pékin, suggérant qu’il pourrait annuler un sommet avec Xi Jinping prévu en avril si la Chine n’utilise pas son influence pour débloquer la situation. Selon le New York Times, certains pétroliers transportant du pétrole vers la Chine auraient néanmoins été autorisés à traverser le détroit. De son côté, l’Union européenne étudie des options pour relancer le transport maritime dans la zone, selon le principal diplomate du bloc cité par le Wall Street Journal. 🤖 Nvidia sous les projecteurs Au-delà de la géopolitique, les investisseurs suivent de près Nvidia, dont le PDG Jensen Huang doit s’exprimer lors de la conférence annuelle des développeurs du groupe. L’événement est très attendu alors que Nvidia cherche à conserver son avance dans la course à l’intelligence artificielle face à une concurrence croissante. Une concurrence de plus en plus intense Outre AMD et Intel, Nvidia doit désormais rivaliser avec les géants technologiques comme Google, qui développent leurs propres processeurs optimisés pour l’IA. L’évolution de l’inférence, c’est-à-dire la capacité des systèmes d’IA à exécuter des tâches de manière autonome, constitue également un défi technologique majeur. Les investissements stratégiques de Nvidia Pour renforcer sa position, Nvidia a : racheté la start-up Groq pour 17 milliards de dollars

investi environ 2 milliards de dollars dans Lumentum et Coherent, spécialisés dans les technologies laser permettant d’accélérer les communications entre puces Ces technologies pourraient améliorer les performances des infrastructures d’IA, même si leur production reste encore limitée. ❓ FAQ Pourquoi les indices US sont-ils en hausse ?

Les investisseurs tentent un rebond après une semaine difficile, malgré les tensions géopolitiques et la hausse du pétrole. Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il si important ?

Il s’agit d’un passage clé pour le transport de près de 20% du pétrole mondial. Quel impact la crise pétrolière peut-elle avoir ?

Elle pourrait alimenter l’inflation, ralentir la croissance et compliquer la politique monétaire. Pourquoi Nvidia est-elle sous les projecteurs ?

Sa conférence annuelle pourrait dévoiler de nouvelles innovations dans l’intelligence artificielle. La concurrence menace-t-elle Nvidia ?

Oui, plusieurs géants technologiques développent désormais leurs propres puces optimisées pour l’IA.

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