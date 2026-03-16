Une cassure au-dessus de 75 000 $ pourrait déclencher des achats forcés .

Le BTC s’approche de la zone de résistance 74 000–75 000 $ .

Bitcoin rebondit avec la hausse des marchés actions .

Points clés Bitcoin rebondit avec la hausse des marchés actions .

Les ETF Bitcoin achètent depuis près de 10 séances consécutives .

Le BTC s’approche de la zone de résistance 74 000–75 000 $ .

Les actions crypto comme Strategy et Circle progressent.

Une cassure au-dessus de 75 000 $ pourrait déclencher des achats forcés.

Bitcoin enregistre aujourd’hui une progression solide, profitant du rebond des marchés actions après un week-end marqué par de fortes tensions géopolitiques. La cryptomonnaie bénéficie également d’un retour des flux positifs vers les ETF Bitcoin, qui accumulent des positions depuis près de dix séances consécutives. 📊 Les marchés se détournent progressivement du risque géopolitique Le marché semble progressivement réduire son attention portée au conflit au Moyen-Orient. Les investisseurs anticipent désormais que : le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz pourrait se normaliser dans les prochaines semaines

les perturbations sur l’offre de pétrole resteront temporaires. La libération de réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis et dans la région Moyen-Orient/Afrique contribue également à calmer les inquiétudes concernant un choc durable sur le marché énergétique. 🥇 Bitcoin surperforme l’or Depuis le début du conflit, Bitcoin affiche une performance supérieure à celle de l’or. Aujourd’hui : Bitcoin progresse fortement

l’or recule sous les 5 000 dollars l’once Cette divergence montre que certains investisseurs considèrent de plus en plus Bitcoin comme un actif alternatif dans les phases d’incertitude. 🏢 Les actions liées aux cryptomonnaies montent La hausse de Bitcoin entraîne également celle des entreprises liées à l’écosystème crypto. Parmi les valeurs en progression avant l’ouverture de Wall Street : Strategy

Circle

BitMine Immersion Ces sociétés bénéficient généralement d’un effet de levier sur les mouvements du marché crypto. 📈 Une résistance majeure autour de 75 000 $ Le prix du Bitcoin se rapproche actuellement d’une zone technique très importante entre 74 000 et 75 000 dollars. Cette zone est liée notamment aux positions gamma des dealers sur le marché des options. Si Bitcoin dépasse clairement 75 000 $, certains acteurs du marché pourraient être contraints de : acheter davantage de BTC pour couvrir leurs positions

alimenter une hausse supplémentaire jusqu’à l’expiration des options. ⚠️ Un niveau qui pourrait aussi provoquer un rejet À l’inverse, la zone des 75 000 $ pourrait également agir comme une résistance majeure. Si le prix est rejeté à ce niveau, cela pourrait révéler une fragilité structurelle du marché. Dans ce scénario, une correction plus profonde pourrait ramener Bitcoin nettement sous les 60 000 dollars. 📊 Analyse technique : une configuration familière Source: xStation5 La dynamique actuelle rappelle certaines phases précédentes du marché. Le ralentissement du mouvement haussier se produit à nouveau autour du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%, un niveau souvent surveillé par les traders. Même si le scénario ne se répète pas nécessairement, il souligne l’importance de la zone actuelle. Rappel du marché baissier de 2022 Lors du marché baissier de 2022, Bitcoin avait connu trois vagues majeures de ventes : 1️⃣ Hiver : inquiétudes liées à l’inflation

2️⃣ Printemps : effondrement de l’écosystème Luna/Terra

3️⃣ Automne : crise provoquée par la faillite de FTX La dernière vague de baisse avait entraîné une chute d’environ 40% du prix du Bitcoin. Source: xStation5 💰 Les flux ETF reviennent progressivement Les données montrent également un retour progressif des flux entrants vers les ETF Bitcoin. Cette tendance pourrait soutenir la demande institutionnelle et contribuer à stabiliser le marché à court terme. Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP ❓ FAQ Pourquoi Bitcoin monte-t-il aujourd’hui ?

Grâce au rebond des marchés actions et au retour des flux vers les ETF Bitcoin. Quel est le niveau clé à surveiller ?

La zone de résistance située entre 74 000 et 75 000 dollars. Pourquoi cette zone est-elle importante ?

Elle est liée aux positions sur le marché des options et pourrait déclencher des achats forcés. Bitcoin peut-il encore corriger fortement ?

Oui, un rejet sous 75 000 $ pourrait entraîner une baisse sous 60 000 $.

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