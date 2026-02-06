L’action Amazon chute jusqu’à 10% en après-Bourse , pénalisée par des perspectives de rentabilité prudentes.

Le groupe anticipe un capex colossal de 200 Md$ en 2026 , ce qui inquiète les investisseurs.

AWS accélère fortement avec une croissance de 24% , portée par la demande en intelligence artificielle.

Le bénéfice par action (EPS) ressort à 1,95 $ , légèrement inférieur aux attentes du marché.

Amazon clôture 2025 sur un chiffre d’affaires record de 213,4 Md$ , en hausse de 13.6% sur un an.

Amazon a conclu l’exercice 2025 sur des performances financières historiques. Toutefois, l’enthousiasme initial des marchés a rapidement laissé place à la prudence. En cause : une trajectoire d’investissement particulièrement agressive, jugée coûteuse à court terme, et des prévisions de rentabilité inférieures aux attentes pour début 2026. Cette combinaison a déclenché une nette correction du titre en Bourse.

📊 Amazon résultats 2025 : des revenus records mais une rentabilité sous pression

Un chiffre d’affaires largement supérieur aux attentes

Au quatrième trimestre 2025, Amazon a généré 213,4 Md$ de chiffre d’affaires, soit une progression de 13.6% sur un an. Cette performance dépasse de plus de 2 Md$ les prévisions des analystes, confirmant la solidité de la demande sur l’ensemble des segments du groupe. À cette échelle, une telle surperformance reste remarquable et témoigne de la puissance du modèle économique du géant du commerce et du cloud.

Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord affiche 127,1 Md$ de revenus (+10%), tandis que l’international progresse plus rapidement à 50,7 Md$ (+17%). Cette dynamique illustre une meilleure traction hors des États-Unis, malgré un contexte macroéconomique encore contrasté.

Un bénéfice pénalisé par des charges exceptionnelles

Malgré cette croissance soutenue, le bénéfice par action GAAP s’établit à 1,95 $, manquant d’un cent le consensus. Ce léger écart s’explique en grande partie par 2,44 Md$ de charges exceptionnelles, liées à des litiges fiscaux et à des coûts de restructuration.

Le résultat opérationnel atteint néanmoins environ 25 Md$, en hausse par rapport aux 21,2 Md$ enregistrés un an plus tôt. Hors éléments non récurrents, les marges opérationnelles continuent de s’améliorer, suggérant une rentabilité structurelle en progression.

☁️ AWS et intelligence artificielle : le moteur stratégique d’Amazon

AWS confirme son statut de pilier du groupe

La division cloud reste le joyau d’Amazon. AWS affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 35,6 Md$, en hausse de 24% sur un an, contre 20% au trimestre précédent. Cette accélération confirme le retour des investissements des entreprises dans le cloud, après une période de rationalisation budgétaire.

La demande en solutions d’intelligence artificielle et de calcul intensif joue un rôle central dans cette dynamique. AWS bénéficie pleinement de l’essor des usages liés à l’IA générative, un segment stratégique sur lequel Amazon entend renforcer son avance.

Un plan d’investissement massif pour 2026

C’est précisément cette ambition qui inquiète les marchés. Amazon prévoit un capex de 200 Md$ en 2026, contre 125 Md$ en 2025. Ces investissements visent principalement le déploiement du modèle d’IA Amazon Leo, l’extension des infrastructures cloud et logistiques, ainsi qu’une offensive sur le segment du “quick commerce”.

La direction assume clairement une stratégie de croissance à long terme, quitte à sacrifier temporairement le free cash-flow. Cette posture rappelle les réactions récentes observées chez Alphabet ou Microsoft, où les investisseurs exigent désormais une meilleure visibilité sur le retour sur investissement.

📉 Prévisions 2026 et réaction des marchés

Des perspectives prudentes pour le premier trimestre

Pour le T1 2026, Amazon anticipe un chiffre d’affaires compris entre 173,5 Md$ et 178,5 Md$, au-dessus du consensus. En revanche, le résultat opérationnel attendu (16,5–21,5 Md$) reste inférieur aux attentes du marché, estimées autour de 22 Md$.

Cette prudence sur la rentabilité a renforcé les craintes concernant l’impact à court terme des dépenses massives annoncées.

Une chute marquée du titre Amazon

La sanction boursière a été immédiate. L’action Amazon a chuté jusqu’à 10% en après-Bourse, après avoir déjà reculé de 4% en séance dans un contexte de repli global des marchés. Le titre évolue désormais en baisse d’environ 25% par rapport à ses sommets historiques, tout en restant de justesse au-dessus du seuil psychologique des 200 $.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Amazon a-t-elle chuté malgré de bons résultats ?

Les investisseurs s’inquiètent principalement de la forte hausse des dépenses d’investissement et de prévisions de rentabilité inférieures aux attentes à court terme.

AWS reste-t-il le principal moteur de croissance d’Amazon ?

Oui, AWS affiche une croissance de 24%, portée par l’essor de l’intelligence artificielle et la reprise des budgets cloud des entreprises.

À quoi serviront les 200 Md$ de capex prévus en 2026 ?

Ces investissements financeront l’IA Amazon Leo, les infrastructures cloud, la logistique et le développement du quick commerce.

La rentabilité d’Amazon est-elle menacée ?

À court terme, les marges peuvent être sous pression, mais la direction mise sur un retour significatif à long terme grâce à ces investissements.

Amazon peut-il rassurer les marchés en 2026 ?

Tout dépendra de la capacité du groupe à démontrer que ces dépenses massives se traduisent rapidement par une croissance des profits.