Le titre bondit fortement, mais reste loin de son pic post-Covid.

Le CEO met en avant le rôle clé de l’ intelligence artificielle .

Suppression de 4 000 postes sur 10 000 , soit près de 40% des effectifs.

Résultats solides : bénéfice en hausse de 18% sur un an, conforme aux attentes.

La séance est marquée par la spectaculaire progression de Block Inc., après la publication de résultats jugés solides et l’annonce d’une réduction massive des effectifs. Le groupe fintech, maison mère de Square et Cash App, a supprimé 4 000 emplois sur un total de 10 000 salariés, soit près de 40% de ses effectifs.

Si les performances financières sont au rendez-vous, c’est surtout l’ampleur de la restructuration — et son lien affiché avec l’intelligence artificielle (IA) — qui retient l’attention des marchés.

📊 Résultats solides, réaction boursière enthousiaste

Un bénéfice en hausse de 18%

Block a publié ses résultats après la clôture du 26 février. Le bénéfice a progressé de 18% sur un an, un niveau proche des attentes du marché. Les chiffres, sans être spectaculaires, confirment la bonne santé opérationnelle du groupe.

Pour les investisseurs, le signal est clair : la croissance est toujours là, malgré un environnement macroéconomique plus exigeant pour les fintechs.

Le marché applaudit la réduction des coûts

Source: xStation5