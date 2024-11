Amazon rebondit de 6 % dans les échanges après séance après avoir battu les estimations de résultats du T3 2024 📈.

Amazon vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2024. Les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires net de 157,29 milliards de dollars, un bénéfice par action de 1,16 dollar et un chiffre d'affaires d'Amazon Web Services de 27,49 milliards de dollars. L'entreprise a réussi à dépasser les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice par action, le segment AWS étant légèrement inférieur aux estimations des analystes. Les ventes nettes ont augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 158,88 milliards de dollars, dépassant la limite supérieure des perspectives initiales de l'entreprise (158,88 milliards de dollars). Le bénéfice par action a atteint 1,43 $, bondissant ainsi de 52 % par rapport à la période analogue en 2023 (0,94 $). Les ventes nettes du segment AWS ont atteint 27,45 millions de dollars, marquant un deuxième trimestre consécutif de croissance de 19 %. Le bénéfice d'exploitation a atteint 17,4 milliards de dollars (est. : 14,76 milliards de dollars). L'action d'Amazon rebondit de 6 % dans les échanges après les heures de bourse, se montrant à la hauteur du changement 1D implicite après les résultats. Les estimations pour l'activité principale de cloud d'Amazon ont suggéré une expansion légèrement plus importante, avec des prévisions de ventes nettes de 27,49 millions de dollars (+19,15% en glissement annuel). Toutefois, cet écueil mineur n'a pas pesé sur le sentiment des investisseurs comme l'a fait la sous-performance d'Azure Cloud sur l'action de Microsoft. Le résultat d'exploitation du segment AWS a augmenté de manière significative pour atteindre 10,4 milliards de dollars (7 milliards de dollars précédemment), ce qui indique une amélioration de la rentabilité du produit d'Amazon, ce qui, en fin de compte, atténue l'inquiétude suscitée par le secteur de l'informatique en nuage. Le troisième trimestre a été marqué par plusieurs améliorations et nouvelles étapes dans le développement d'AWS. Par exemple, Amazon a conclu un partenariat stratégique avec Databrick visant à développer des modèles personnalisés basés sur AWS, améliorant ainsi le rapport prix/performance pour les clients lors du développement d'applications d'IA exigeantes. De plus amples détails sur l'avenir d'AWS et ses capacités en matière d'IA seront discutés lors de l'événement AWS re:Invent après Thanksgiving. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En ce qui concerne les ventes et la publicité, les performances de ce segment ne s'écartent pas de la tonalité positive du rapport sur les résultats d'Amazon. Le chiffre d'affaires des ventes en ligne a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 61,4 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3 %. Cela est principalement dû aux ventes record de la vente Prime Day de juillet, qui s'est avérée être la plus importante et la plus réussie à ce jour. Le segment publicitaire d'Amazon a généré 14,3 milliards de dollars, dépassant à nouveau les attentes des analystes. Les services d'abonnement Prime ne ralentissent pas non plus, avec des recettes en hausse de 11 %, à 11,2 milliards de dollars. Dans l'ensemble, Amazon a révélé des résultats solides, prouvant sa force dans tous les segments dans lesquels l'entreprise opère. Les performances d'AWS, bien qu'elles n'aient pas dépassé les estimations initiales, ont satisfait les investisseurs au moment de la publication du rapport, ce qui se reflète dans les mouvements boursiers après les heures de bourse. L'entreprise prévoit également une croissance stable pour le quatrième trimestre 2024, avec des ventes nettes qui devraient augmenter de 7 % à 11 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."