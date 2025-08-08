Résumé quotidien : Wall Street progresse, le pétrole recule dans un contexte de trêve en Ukraine

La séance d'aujourd'hui à Wall Street est une nouvelle fois dominée par un sentiment positif, lié aux attentes d'une issue favorable des négociations entre Trump et Poutine la semaine prochaine. La réaction des bourses européennes a été mitigée, les actions allemandes de Rheinmetall chutant de près de 2 % juste après l'annonce.

L'indice US500 est en hausse de 0,5 % à deux heures de la fin de la séance, tandis que le NASDAQ 100 progresse de 0,6 %. La semaine prochaine, nous ne verrons plus de résultats importants des grandes entreprises de Wall Street. Le Dow Jones reste à la traîne, en baisse aujourd'hui malgré les gains du Nasdaq 100 et du S&P 500, principalement tirés par les entreprises technologiques telles qu'Apple.

Le pétrole brut a fortement chuté à 63 dollars le baril (WTI) en raison de la forte probabilité d'une rencontre entre Trump et Poutine la semaine prochaine, ce qui pourrait réduire les chances de nouvelles sanctions et de droits de douane supplémentaires à l'encontre de la Russie. Cependant, le pétrole a rebondi après avoir trouvé un soutien et gagne actuellement environ 0,2 %.

Selon des informations récentes publiées dans les médias américains, Trump s'apprêterait à garantir un cessez-le-feu en échange de concessions russes en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a indiqué que ses conseillers allaient s'entretenir avec leurs alliés étrangers. Zelensky souligne que tout indique qu'au moins un cessez-le-feu sera obtenu.

Le prix du gaz naturel est repassé sous la barre des 3 dollars/MMBTU dans un contexte d'incertitude quant à la consommation future de gaz. Hier, le prix avait rebondi en raison d'une augmentation moins importante que prévu des stocks.

Le moral est optimiste sur le marché des cryptomonnaies, l'attention des investisseurs se détournant du Bitcoin lui-même, dont le prix s'est consolidé entre 114 000 et 117 000 dollars ces derniers jours.

L'Ethereum atteint aujourd'hui 4 000 dollars, grâce à la forte demande des sociétés dites « treasury », qui deviennent une alternative aux ETF en offrant de meilleures conditions, notamment l'utilisation du staking. Le mois de juillet a également été le meilleur mois de l'histoire en termes d'opérations effectuées sur la blockchain ETH.

L'EURUSD reste au-dessus de 1,1600, rebondissant significativement cette semaine, en raison de l'incertitude sur les droits de douane.

L'or repasse sous la barre des 3 400 dollars l'once dans un contexte d'espoir d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.

Parmi les entreprises BigTech, Apple domine avec une hausse de plus de 4 % du cours de son action. La société a récemment reçu de nombreuses recommandations positives de la part des bureaux d'analyse en raison de ses bons résultats pour le dernier trimestre (la plus forte croissance des ventes depuis décembre 2024), d'un calendrier de lancement solide (iPhone Air, iPhone 20) et de ses produits d'IA.

Parmi les autres sociétés, Monster Beverage se distingue avec une hausse de 6 % lors de la dernière séance de cette semaine grâce à de bons résultats. Dans le même temps, Pinterest enregistre de lourdes pertes en raison des inquiétudes liées à l'IA, qui pourraient priver la société d'une partie de ses revenus.

Une vente panique est observée chez TradeDesk, une société de marketing automatisé, dont l'action recule de 37 %. UnderArmour perd plus de 21 % en raison de prévisions de ventes faibles et de la pression exercée par l'inflation et les droits de douane.

Les entreprises américaines du secteur de la défense enregistrent aujourd'hui des baisses relativement faibles, malgré les informations selon lesquelles l'Inde se retirerait d'une série de contrats d'achat d'armes américaines. Lockheed Martin recule de plus de 1 % et les actions de la plus grande entreprise de défense, RTX Corp., sont stables.

