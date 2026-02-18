📊Analyse : GBPUSD, EURJPY, USDCHF (18.02.2026)

Points clés Quelle est la situation technique sur les paires GBPUSD, EURJPY et USDCHF ?

L'analyse Overbalance vise à identifier trois instruments financiers, analysés principalement sur un intervalle quotidien/quatre heures (D1/H4). L'analyse utilise uniquement la méthodologie Overbalance, qui nous permet de déterminer où la tendance peut se poursuivre ou où elle peut changer. L'analyse d'aujourd'hui couvre trois instruments, évalués uniquement en termes de structure de correction 1:1. GBPUSD Les cotations GBPUSD ont évolué dans une tendance haussière pendant longtemps, mais début février, le modèle haussier 1:1 (marqué par un rectangle vert) a été invalidé. Le prix a ensuite testé le modèle brisé de l'autre côté, ce qui a conduit au début d'une nouvelle vague baissière. Actuellement, la résistance clé se situe dans la zone 1,3690, où se regroupent à la fois la polarité de la géométrie 1:1 annulée et les niveaux significatifs résultant des modèles géométriques locaux. Selon la méthodologie Overbalance, tant que le prix reste en dessous de cette zone, le scénario de base reste une poursuite de la baisse. D'autre part, un retour durable au-dessus de 1,3690-1,3695 pourrait ouvrir la voie à une nouvelle tentative d'atteindre les sommets de janvier dans la zone 1,3750. GBPUSD – Intervalle H4. Source : xStation5 EURJPY Les cotations EURJPY sont en tendance haussière depuis le début de l'année dernière. Cependant, la correction baissière actuelle est plus importante et a atteint une amplitude comparable à la plus grande correction précédente de la tendance, ce qui permet de la considérer comme un modèle clé 1:1 selon la méthodologie Overbalance. Actuellement, le niveau de résistance significatif se situe autour de 180,85, où se trouve la limite supérieure de la géométrie baissière locale. Selon la méthodologie Overbalance, tant que le prix reste en dessous de ce niveau, la correction pourrait se poursuivre. D'autre part, un dépassement durable de 180,85 pourrait signaler un retour à la tendance haussière principale et ouvrir la voie à une nouvelle tentative d'atteindre les récents sommets. EURJPY – Intervalle H4. Source : xStation5 USDCHF Les cotations USDCHF suivent une tendance haussière depuis longtemps, et deux figures géométriques significatives de type 1:1 peuvent être identifiées sur l'intervalle H4. Le premier indique un support dans la zone 0,7902, tandis que le support clé résultant du modèle plus large se situe à 0,8042. Selon la méthodologie Overbalance, tant que le prix reste au-dessus de 0,8042, le scénario haussier reste valable et de nouveaux sommets pourraient être atteints. Seule une négation de ce niveau pourrait ouvrir la voie à une correction plus profonde et à un éventuel changement de sentiment. USDCHF – Intervalle H4. Source : xStation5

