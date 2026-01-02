Analyse technique - DE40 (02.01.2026)

Points clés Quelle est la prochaine étape pour les prix du DE40 ?

Sur l'intervalle D1, l'indice allemand D40 évolue depuis longtemps dans une large consolidation. Pratiquement depuis mai dernier, les cotations oscillent entre 24 700 et 23 350 points. Actuellement, nous observons un test de la limite supérieure de cette tendance. Si elle dépasse les 24 700 points, les objectifs pour les acheteurs pourraient être 25 430 et 26 070 points, qui résultent des mesures externes de la dernière correction à la baisse, respectivement 127,2 % et 161,8 % des retracements de Fibonacci. D'autre part, le rejet de cette résistance pourrait signifier un retour à consolider en cours, c'est-à-dire un mouvement supplémentaire dans la fourchette marquée par le rectangle bleu sur le graphique. Intervalle D40 – D1 | Source : xStation5

Sur l'intervalle H1, cependant, les cotations affichent une tendance haussière locale. Les deux dernières corrections ont été exactement de la même ampleur, comme l'indiquent les rectangles rouges, et la correction actuelle s'inscrit également dans cette structure. Le support clé se situe à 24 642 points et, tant qu'il reste intact, selon la méthodologie Overbalance, le scénario d'une nouvelle hausse reste valable. Même en cas de correction plus importante, il convient de prêter attention aux prochains niveaux de défense : le soutien horizontal à 24 560 points et le soutien résultant de la moyenne sur 100 périodes, marqué en bleu sur le graphique. Intervalle D40 – H1 | Source : xStation5

