Analyse technique DE40 (08.10.2025)

Points clés L'indice allemand teste son plus haut historique

L'indice boursier allemand va-t-il encore progresser ?

Analyse technique du DE40 avec la méthodologie Overbalance

L’indice boursier allemand DAX 40 demeure inscrit dans une tendance haussière à long terme.

Sur l’unité de temps quotidienne (D1), le cours est parvenu à franchir la moyenne mobile à 100 périodes (représentée par une ligne bleue) après une phase de consolidation. Ce dépassement, accompagné de la rupture de la zone de résistance située autour de 23 900 points, a ravivé la dynamique haussière et propulsé l’indice au-dessus d’une ligne de tendance reliant les récents sommets. Actuellement, le DAX évolue juste en dessous d’une résistance importante proche de 24 700 points, un niveau déjà testé à plusieurs reprises ces derniers jours.

Une cassure franche de cette zone ouvrirait la voie à une poursuite du mouvement haussier vers les niveaux d’extension de Fibonacci externes, calculés à partir de la dernière correction majeure — notamment autour des ratios 127,2 % et 161,8 %. À l’inverse, l’apparition d’un signal de retournement baissier pourrait entraîner un mouvement correctif en direction de la ligne de tendance précédemment franchie (en orange), tracée depuis les derniers sommets.

Ce scénario reste toutefois secondaire, la tendance haussière dominante à long terme continuant de prévaloir pour le moment. Source: xStation5 Source: xStation5

