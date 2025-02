Apple gagne 1 % après avoir annoncé un plan d'investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis. 📄🖋️

Apple Inc. (AAPL.US) a annoncé aujourd'hui un ambitieux plan d'investissement de 500 milliards de dollars, entièrement basé aux États-Unis. Ce n'est un secret pour personne que le plan d'Apple a été spécifiquement conçu pour s'aligner sur les politiques protectionnistes de la nouvelle administration américaine. Cela devient encore plus évident lorsque l'on examine le calendrier des investissements, qui est fixé pour les quatre prochaines années, coïncidant avec le mandat de l'administration actuelle de Donald Trump. Il s'agit du plus grand engagement jamais pris par Apple en matière d'investissements aux États-Unis. Bien que cette décision s'inscrive dans la stratégie d'expansion d'Apple dans les secteurs de l'IA et des puces, des questions subsistent quant à sa faisabilité financière et à sa rentabilité. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principaux points à retenir : 🔹 Production et infrastructure : Apple construira un nouveau centre de données à Houston, au Texas, dédié à l'infrastructure Apple Intelligence, tout en agrandissant ses centres de données en Caroline du Nord, en Iowa, en Oregon, en Arizona et au Nevada. 🔹 Nouveaux emplois : l'investissement devrait créer 20 000 nouveaux emplois aux États-Unis, ce qui représente une augmentation de 12 % des effectifs d'Apple au cours des cinq prochaines années. 🔹 Extension du fonds de fabrication avancée : Apple doublera son fonds de fabrication avancée américain, qui passera de 5 à 10 milliards de dollars, afin de soutenir la production nationale de puces dans l'usine de TSMC en Arizona. 🔹 Investissements en IA et R&D : une part importante de l'investissement sera consacrée à l'IA, aux technologies de puces en silicium et aux centres de recherche dans plusieurs États, en mettant l'accent sur l'apprentissage automatique et le développement de logiciels. 🔹 Nouvelle académie de fabrication : un établissement à Detroit proposera des formations en fabrication assistée par l'IA, renforçant ainsi la présence industrielle d'Apple aux États-Unis. Malgré les objectifs d'investissement ambitieux, la faisabilité de ce plan est discutable. Jusqu'à présent, Apple n'a fait qu'esquisser les domaines généraux d'investissement, mais les détails concernant le financement et la rentabilité restent flous. À ce stade, l'annonce semble davantage motivée par des raisons politiques, répondant aux attentes de l'administration Trump, plutôt que dictée par les besoins réels d'investissement aux États-Unis. Les chiffres suggèrent également un certain scepticisme. La chaîne d'approvisionnement d'Apple reste principalement à l'étranger, avec seulement 10 % de ses activités actuellement basées aux États-Unis, ce qui rend très improbable un changement à grande échelle au niveau national. En outre, le chiffre de 500 milliards de dollars semble disproportionné par rapport aux investissements totaux d'Apple, qui n'ont été que de 49 milliards de dollars au cours des trois dernières années. La réaction initiale du marché à l'investissement américain d'Apple est mitigée. Les actions Apple (AAPL.US) sont en hausse de 1,00 %, mais compte tenu de la baisse plus générale du secteur technologique aujourd'hui, ce léger gain ne semble pas si mauvais. Source: xStation 5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."