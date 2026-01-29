-
Les ETF argent enregistrent des sorties massives, avec près de 29 millions d’onces vendues depuis le début de l’année.
-
Malgré cela, le prix de l’argent progresse de près de 65% YTD, porté par une forte demande spéculative et retail.
-
Le marché bénéficie d’un dollar américain plus faible, d’anticipations monétaires favorables et de tensions géopolitiques.
-
La demande physique explose en Asie, notamment en Chine du Sud et à Hong Kong.
-
Les performances mensuelles exceptionnelles renforcent le débat entre poursuite haussière et correction saisonnière.
-
Le marché de l’argent traverse actuellement une phase particulièrement atypique, marquée par une divergence nette entre les flux institutionnels et la demande des investisseurs particuliers. Alors que les grands investisseurs semblent réduire leur exposition via les ETF, le métal gris continue d’inscrire de nouveaux sommets historiques, porté par un engouement spéculatif et une demande physique sans précédent.
📉 ETF argent : des sorties institutionnelles persistantes
Cinquième séance consécutive de ventes
Les derniers chiffres montrent que les ETF adossés à l’argent ont réduit leurs positions d’environ 5,1 millions d’onces troy lors de la dernière séance. Il s’agit du cinquième jour consécutif de sorties, portant les ventes nettes depuis le début de l’année à près de 29 millions d’onces.
Cette dynamique suggère un mouvement de prises de bénéfices ou de rééquilibrage de portefeuilles de la part des investisseurs institutionnels, après une envolée spectaculaire des prix. Dans un environnement où l’argent a déjà fortement surperformé, certains acteurs préfèrent sécuriser leurs gains.
Une tendance baissière des avoirs depuis fin 2025
Les avoirs des ETF argent sont en recul continu depuis mi-décembre 2025, une période qui coïncide pourtant avec l’accélération de la hausse des prix. Ce contraste souligne un changement de comportement : les investisseurs institutionnels semblent plus prudents, tandis que le relais est pris par d’autres segments du marché.
Les avoirs des ETF sur l'argent sont en baisse depuis la mi-décembre 2025. Malgré cela, l'argent affiche une hausse de 65 % depuis le début de l'année, soutenu par une demande très forte des particuliers et des spéculateurs. Source : Bloomberg Finance L.P.
📈 Un prix de l’argent en territoire extrême
Des records historiques au-dessus de 119 USD
Malgré les sorties des ETF, l’argent reste extrêmement fort d’un point de vue des prix. Le métal a franchi de nouveaux plus hauts historiques au-delà de 119 USD l’once, affichant une hausse de près de 65% depuis le début de l’année.
Cette performance s’inscrit dans la continuité d’un rallye exceptionnel de 146% enregistré en 2025, faisant de l’argent l’un des actifs les plus performants sur cette période.
Graphique annuel du cours de l'argent. Source : XTB Research
Des performances mensuelles hors normes
Sur une base mensuelle, l’ampleur du mouvement est tout aussi frappante. En décembre 2025, l’argent a progressé de +25.9%, suivi d’un bond spectaculaire de +64.9% en janvier 2026. Historiquement, janvier est déjà le mois le plus favorable pour l’argent, même en excluant cette année record.
En revanche, les statistiques montrent que février et mars sont plus souvent associés à des phases de correction, ce qui alimente les interrogations sur la durabilité du mouvement actuel.
🌏 Demande physique et facteurs macroéconomiques de soutien
Explosion de la demande en Asie
La demande physique d’argent connaît une véritable explosion en Asie, notamment à Hong Kong et dans le sud de la Chine. Dans ces régions, l’argent est de plus en plus perçu comme une alternative abordable à l’or, dont les prix atteignent des niveaux records.
Les témoignages du terrain font état de ruptures rapides de stocks, les lingots d’argent étant parfois écoulés en quelques heures. Par ailleurs, plusieurs manufacturiers de bijoux ajustent leur production en faveur de l’argent, au détriment de l’or devenu trop coûteux.
Source: xStation 5
Un environnement macro toujours favorable
Au-delà de la demande physique, le contexte macroéconomique reste porteur pour l’ensemble des métaux précieux. La faiblesse du dollar américain, les anticipations de politique monétaire plus accommodante aux États-Unis et la montée des incertitudes géopolitiques soutiennent l’attrait pour les actifs tangibles.
Ces facteurs bénéficient à l’argent mais également à l’or, renforçant la dynamique globale du secteur.
❓ FAQ
Pourquoi les ETF argent vendent-ils alors que les prix montent ?
Les ETF reflètent souvent des décisions institutionnelles, liées à des prises de bénéfices ou à des arbitrages après une hausse très rapide.
La hausse de 65% YTD est-elle soutenable ?
Une telle progression est exceptionnelle et augmente le risque de correction, surtout à court terme, même si la tendance de fond reste haussière.
Quel rôle joue la demande asiatique ?
Elle soutient fortement le marché physique, en particulier dans un contexte de prix record de l’or.
Les facteurs macro peuvent-ils continuer à soutenir l’argent ?
Oui, tant que le dollar reste faible et que l’incertitude géopolitique persiste, les métaux précieux conservent un attrait structurel.
Faut-il s’attendre à une correction saisonnière ?
Historiquement, février et mars sont plus volatils pour l’argent, ce qui incite à la prudence après un rallye aussi marqué.
