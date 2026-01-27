Le positionnement CFTC reste globalement haussier , malgré les premiers signes de prudence chez les grands spéculateurs

La faiblesse du dollar et les anticipations d’une Fed durablement dovish renforcent l’attrait des métaux précieux

La prime persistante de Shanghai sur le COMEX suggère que les prix occidentaux ne reflètent pas encore totalement la tension réelle

🔄 Un marché qui absorbe les corrections sans difficulté

Après la forte baisse enregistrée la veille, l’argent a démontré une capacité remarquable à absorber les ventes. Les pertes ont été rapidement effacées et le métal retrouve de l’élan, tentant à nouveau de s’inscrire sur des plus hauts historiques.

Selon MKS PAMP, l’un des principaux raffineurs mondiaux, la demande des investisseurs particuliers est désormais massive et très supérieure aux volumes disponibles. Les délais de livraison se tendent à tel point que les flux logistiques changent de nature : de plus en plus d’argent est expédié par avion plutôt que par bateau, un signal clair de stress sur le marché physique.

Cette pression est amplifiée par les achats en provenance de Chine et d’Inde, deux marchés où la préférence pour le métal physique est structurelle. Le fait que les prix à Shanghai affichent une prime à deux chiffres par rapport au COMEX confirme que le déséquilibre offre-demande reste avant tout un phénomène réel, et non uniquement spéculatif.

💵 Dollar faible et narration macro favorable

Depuis ce matin, le dollar américain s’affaiblit sensiblement, avec l’indice DXY passant d’environ 97 à 96,5. Le marché intègre de plus en plus un scénario de Fed durablement accommodante, alimenté par les spéculations autour d’un rôle accru de Nick Rieder (BlackRock) dans la future gouvernance monétaire américaine.

Parallèlement, la demande pour les Treasuries est perçue comme plus fragile. La nouvelle administration américaine adopte une posture extérieure plus isolationniste, tandis que les relations avec des partenaires clés comme l’Europe et le Canada se tendent. Le Canada affiche même ouvertement un rapprochement avec la Chine, tandis que le bloc des BRICS se montre globalement moins favorable au dollar.

Dans ce contexte, les métaux précieux redeviennent une alternative centrale d’allocation du capital. L’or progresse vers 5 090 dollars l’once, et l’argent bénéficie directement de ce flux, avec un effet de levier naturel lié à la taille plus réduite de son marché.

Source: xStation5

📊 Lecture technique court terme : reprise crédible

Sur des horizons très courts, notamment en 5 minutes, les indicateurs de momentum comme le MACD et le RSI se sont nettement “refroidis” après la correction, ce qui plaide en faveur d’un rebond technique sain.

Les prix se rapprochent à nouveau de la zone des 113 dollars l’once, niveau autour duquel plusieurs impulsions baissières brèves avaient échoué ces dernières heures. Le fait que cette zone soit de nouveau testée par le haut renforce l’idée que la correction récente était davantage une pause de consolidation qu’un retournement de tendance.

Source: xStation5

🧾 Positionnement CFTC : haussier, mais plus nuancé

Les dernières données CFTC (au 20 janvier) montrent une structure de marché toujours orientée à la hausse, mais avec des signaux de maturité du mouvement.

Les Commercials (producteurs, transformateurs, utilisateurs industriels) restent massivement positionnés à la vente nette, ce qui est logique dans un environnement de prix élevés : ils cherchent à verrouiller des prix futurs ou à se couvrir contre un retournement. Toutefois, ils ont légèrement réduit la pression vendeuse et augmenté leurs positions longues, ce qui suggère qu’une partie du risque a déjà été couverte plus bas.

Les fonds et gestionnaires institutionnels (Managed Money) restent globalement nets longs, mais ont commencé à réduire leurs positions acheteuses et à ajouter un peu de couverture baissière. Cela traduit une première phase de prudence, typique lorsque les prix atteignent des niveaux extrêmes.

Les petits investisseurs, en revanche, demeurent très fortement haussiers. Leur positionnement net long est élevé et soutient clairement le rebond. Historiquement, cette configuration est fréquente dans les phases d’euphorie et de tendances puissantes, mais elle peut aussi accroître la volatilité à court terme.

Source: CFTC

🧠 Conclusion

Le marché de l’argent reste dominé par un facteur clé : le physique. Tant que la prime chinoise persiste, que les stocks se tendent et que les flux logistiques se durcissent, les corrections ont peu de chances de s’installer durablement.

Cela ne signifie pas l’absence de risques : la volatilité est élevée, le positionnement est chargé et des prises de bénéfices peuvent survenir brutalement. Mais à ce stade, chaque repli est encore perçu par le marché comme une opportunité d’achat, et non comme le début d’un retournement structurel.

❓ FAQ

Pourquoi l’argent rebondit-il si vite après les corrections ?

Parce que la demande physique mondiale dépasse l’offre disponible, limitant la durée des phases de baisse.

Que signifie la prime de Shanghai sur le COMEX ?

Elle indique une tension réelle sur le métal physique et suggère que les prix occidentaux pourraient encore s’ajuster à la hausse.

Le positionnement est-il trop euphorique ?

Chez les petits investisseurs, oui. Chez les institutionnels, on observe déjà davantage de prudence.

Le dollar joue-t-il un rôle clé ?

Oui. La faiblesse du dollar renforce mécaniquement l’attrait des métaux précieux.

Le risque principal à court terme ?

Une correction technique liée à des prises de bénéfices, dans un marché extrêmement volatil.