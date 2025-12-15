Points clés Les études de phase 3 UplighTED évaluant l’efgartigimod SC dans la maladie oculaire thyroïdienne ont été arrêtées pour futilité après une analyse intermédiaire.

Le profil de sécurité et de tolérance du traitement est jugé favorable, sans nouveau signal de sécurité identifié.

Argenx SE est une entreprise mondiale spécialisée en immunologie, cotée sur Euronext et le Nasdaq, qui développe des traitements innovants pour les patients atteints de maladies auto-immunes sévères, avec pour produit phare VYVGART, un inhibiteur du récepteur FcRn déjà approuvé dans plusieurs indications. Arrêt des études UplighTED après analyse intermédiaire La société a annoncé l’arrêt des études de phase 3 UplighTED évaluant l’efgartigimod administré par voie sous-cutanée chez des patients adultes atteints de maladie oculaire thyroïdienne modérée à sévère. Cette décision fait suite à la recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données (IDMC), qui a conclu à une absence de probabilité suffisante d’atteindre les objectifs d’efficacité lors d’une analyse intermédiaire prédéfinie. Argenx a précisé que le traitement présentait néanmoins un profil de sécurité et de tolérance favorable. Après la clôture des études, la société prévoit de réaliser une analyse approfondie des données afin d’en tirer des enseignements biologiques et cliniques, qui pourront être partagés lors d’un futur congrès médical. Réactions boursières À la suite de cette annonce, l’action Argenx baisse de 6,8%, les investisseurs réagissant à l’arrêt du programme de développement dans la maladie oculaire thyroïdienne. Source: xstation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."