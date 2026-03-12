Chubb va assurer les navires traversant le détroit d'Ormuz 🗽 Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise ?

Le géant américain de l'assurance Chubb (CB.US) a été désigné comme assureur principal dans le cadre d'un programme soutenu par la Société américaine de financement du développement international (DFC) visant à rétablir le transport maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, alors que les risques liés à la guerre avec l'Iran sont élevés. Le programme comprend un mécanisme de réassurance pouvant atteindre 20 milliards de dollars, destiné à couvrir les dommages potentiels liés à la guerre. Le programme d'assurance couvre les coques des navires, les machines et les marchandises transportées , ainsi que les dommages environnementaux , tels que les coûts de nettoyage des éventuelles marées noires. Chubb fournira une assurance directe aux armateurs et coordonnera les informations relatives aux navires et aux marchandises transitant par la région.

, ainsi que les , tels que les coûts de nettoyage des éventuelles marées noires. Chubb fournira une assurance directe aux armateurs et coordonnera les informations relatives aux navires et aux marchandises transitant par la région. Cette initiative vise à réduire la paralysie du transport maritime régional. Dans des conditions normales, environ 15 millions de barils de pétrole brut et environ 5 millions de barils de produits pétroliers raffinés transitent quotidiennement par le détroit d'Ormuz. Cependant, depuis le début du conflit, le trafic des pétroliers a considérablement diminué en raison du risque d'attaques.

transitent quotidiennement par le détroit d'Ormuz. Cependant, depuis le début du conflit, le trafic des pétroliers a considérablement diminué en raison du risque d'attaques. Ces derniers jours, de nouveaux incidents liés à la sécurité se sont produits. Selon UK Maritime Trade Operations , trois navires au large des côtes iraniennes ont été touchés par des projectiles, confirmant le risque opérationnel toujours élevé pour les compagnies maritimes.

, trois navires au large des côtes iraniennes ont été touchés par des projectiles, confirmant le risque opérationnel toujours élevé pour les compagnies maritimes. Le détroit d'Ormuz reste un « point d'étranglement » critique du marché mondial du pétrole, reliant le golfe Persique à la mer d'Oman et servant de principale voie maritime d'exportation pour les ressources énergétiques de la région.

reste un critique du marché mondial du pétrole, reliant le golfe Persique à la mer d'Oman et servant de principale voie maritime d'exportation pour les ressources énergétiques de la région. L' administration Donald Trump a laissé entendre qu'elle pourrait prendre de nouvelles mesures militaires si l'Iran tentait de bloquer les expéditions dans le détroit. En cas de conflit prolongé, la marine américaine pourrait également escorter les pétroliers transitant par cette voie navigable.

a laissé entendre qu'elle pourrait prendre de nouvelles mesures militaires si l'Iran tentait de bloquer les expéditions dans le détroit. En cas de conflit prolongé, la transitant par cette voie navigable. Les analystes soulignent que le rétablissement de flux commerciaux stables nécessitera probablement à la fois une protection militaire des routes maritimes et des mécanismes d'assurance réduisant le risque financier pour les armateurs et les opérateurs logistiques.

et des pour les armateurs et les opérateurs logistiques. Evan Greenberg , président-directeur général de Chubb (CB.US) , a déclaré que la société était fière de diriger ce programme en partenariat avec le gouvernement américain et la U.S. International Development Finance Corporation , soulignant que le commerce transitant par le détroit d'Ormuz joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale et que la protection des navires par des assurances est indispensable au rétablissement des flux commerciaux.

, président-directeur général de , a déclaré que la société était fière de diriger ce programme en partenariat avec le gouvernement américain et la , soulignant que le commerce transitant par le détroit d'Ormuz joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale et que la protection des navires par des assurances est indispensable au rétablissement des flux commerciaux. Dans ses résultats 2025, Chubb a annoncé un revenu record de 6,53 milliards de dollars provenant de la souscription d'assurances dommages, soit une augmentation de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, la société a enregistré un ratio combiné de 85,7 %, reflétant une très forte rentabilité de la souscription. Pourquoi cela pourrait-il constituer une opportunité commerciale ? Primes d'assurance plus élevées : en temps de guerre, l' assurance contre les risques de guerre pour les pétroliers peut être multipliée par plusieurs, voire plus.

en temps de guerre, l' pour les pétroliers peut être multipliée par plusieurs, voire plus. Un marché de grande envergure : environ 20 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers transitent normalement chaque jour par le détroit d'Ormuz , ce qui crée un marché potentiel important pour la couverture d'assurance.

environ , ce qui crée un marché potentiel important pour la couverture d'assurance. Position de souscripteur principal : Chubb devient l'acteur central du programme, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de l'assurance maritime et énergétique .

Chubb devient l'acteur central du programme, renforçant ainsi sa position sur le . Relations avec le gouvernement américain : la coopération avec la DFC pourrait déboucher sur des contrats supplémentaires liés à des projets d'infrastructure et d'énergie. Pourquoi cela ne se traduira peut-être pas par d'énormes profits à court terme Réassurance soutenue par l'État : jusqu'à 20 milliards de dollars de couverture sont fournis par la DFC, ce qui signifie qu'une partie du risque et des marges est réglementée et ne peut pas être simplement augmentée.

jusqu'à de couverture sont fournis par la DFC, ce qui signifie qu'une partie du risque et des marges est réglementée et ne peut pas être simplement augmentée. Risque élevé de catastrophe : par exemple, le naufrage d'un superpétrolier VLCC pourrait entraîner des pertes de plusieurs milliards de dollars (cargaison, navire, dommages environnementaux).

par exemple, le naufrage d'un pourrait entraîner (cargaison, navire, dommages environnementaux). Partage des risques : les assureurs répartissent généralement leur exposition par le biais de syndicats, ce qui signifie que Chubb ne supportera pas seul l'intégralité du risque. En fin de compte, la plus grande valeur réside peut-être non seulement dans le profit immédiat, mais aussi dans la domination potentielle à long terme du marché de l'assurance maritime contre les risques de guerre, l'accès aux données sur les flux commerciaux mondiaux de pétrole et le renforcement de sa réputation en tant qu'assureur d'infrastructures stratégiques. Action Chubb (D1) Les actions Chubb n'ont pas réagi par des gains à l'annonce du contrat gouvernemental. Les investisseurs pourraient craindre que la société prenne des risques difficiles à monétiser. D'un autre côté, à long terme, le contrat pourrait s'avérer très avantageux pour la société, en particulier si aucun incident catastrophique impliquant des navires assurés par Chubb ne se produit. Source: xStation5

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