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Le pétrole est actuellement l'actif central à suivre en raison de sa corrélation avec l'inflation et le dollar.
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L'indice de volatilité du pétrole (OVX) montre des signes de tension pouvant impacter le VIX (indice de la peur).
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L'or se trouve dans une situation complexe, tiraillé entre le risque géopolitique et la force du dollar américain.
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Les algorithmes de trading utilisent des "mouvements mesurés" basés sur les retracements de Fibonacci pour fixer leurs cibles.
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Le pétrole est actuellement l'actif central à suivre en raison de sa corrélation avec l'inflation et le dollar.
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L'indice de volatilité du pétrole (OVX) montre des signes de tension pouvant impacter le VIX (indice de la peur).
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L'or se trouve dans une situation complexe, tiraillé entre le risque géopolitique et la force du dollar américain.
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Les algorithmes de trading utilisent des "mouvements mesurés" basés sur les retracements de Fibonacci pour fixer leurs cibles.
L'actualité financière de ce mois de mars 2026 est marquée par une configuration technique et fondamentale particulièrement riche. Antoine, expert chez XTB, souligne que le marché se trouve à une intersection géométrique et économique majeure où le pétrole semble tenir "le monde entre ses mains". Entre risques inflationnistes, tensions géopolitiques et stratégies algorithmiques, les investisseurs débutants doivent comprendre les liens étroits qui unissent les matières premières et les indices boursiers.
Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.
🛢️ Le pétrole au cœur des corrélations de marché
Une boussole pour l'inflation et le risque
Le pétrole n'est pas qu'une simple ressource énergétique ; c'est un indicateur avancé de la santé économique mondiale. Antoine explique que lorsque le prix du baril grimpe, il alimente mécaniquement l'inflation. Cette hausse des prix à la consommation pèse ensuite sur l'économie réelle et, par extension, sur la performance des marchés boursiers. De plus, le pétrole est étroitement lié à l'indice VIX, souvent appelé "indice de la peur", ce qui signifie qu'une envolée des cours pétroliers est généralement synonyme de stress accru sur les actifs risqués comme les actions.
L'OVX : l'indice de peur spécifique au brut
Moins connu des débutants, l'OVX mesure la volatilité du pétrole. Actuellement situé autour de 121 points, Antoine rappelle qu'il peut monter bien plus haut en cas de crise majeure, comme lors du Covid où il avait atteint des sommets historiques. Le suivi de cet indice est crucial car une poussée de la volatilité pétrolière précède souvent une instabilité généralisée sur les marchés financiers. Pour un investisseur, surveiller l'OVX permet d'anticiper d'éventuels retournements de tendance sur les indices comme le CAC 40 ou le S&P 500.
📈 Analyse technique et mouvements mesurés
La domination des algorithmes de trading
Dans les marchés modernes, les robots traders et les institutions représentent au moins 90% des transactions sur les contrats à terme. Ces algorithmes ne réfléchissent pas comme des humains mais suivent des règles mathématiques strictes. Selon Antoine, ces acteurs "adorent les soldes", c'est-à-dire les retracements de prix. Ils utilisent principalement les niveaux de Fibonacci pour identifier des zones d'achat ou de vente optimales, créant ainsi des prophéties auto-réalisatrices sur les graphiques.
La "Golden Zone" et les cibles du S&P 500
L'outil phare présenté dans l'analyse est le retracement de Fibonacci, permettant d'identifier la zone d'achat (entre 50% et 61,8% de retracement). C'est dans cette boîte verte que les algorithmes ont tendance à accumuler des positions. Pour le S&P 500, des cibles ambitieuses sont fixées à 7115 points, à condition que les supports actuels tiennent. Antoine insiste sur l'importance de ces seuils : si une zone de support est percée, les algorithmes déclenchent des ventes automatiques ("stop loss"), ce qui peut accélérer brutalement la baisse d'un actif.
🟡 L'or : un actif refuge sous pression
Le dilemme entre géopolitique et dollar
L'or est traditionnellement considéré comme la valeur refuge par excellence. Pourtant, la situation actuelle est paradoxale. Si le risque géopolitique soutient les cours du métal jaune, la force du dollar américain agit comme un frein puissant. Antoine précise que, dans le contexte actuel, le dollar concurrence directement l'or en tant qu'actif de sécurité. Cette lutte d'influence explique la volatilité récente de l'or, qui peine à choisir une direction claire malgré un environnement mondial incertain.
Scénarios pour le métal jaune
Techniquement, l'or pourrait consolider vers une zone d'achat située entre 4911 et 4791 dollars avant de viser de nouveaux records historiques. L'analyste évoque la formation potentielle d'un triangle graphique en unité de temps H4, une figure de compression qui précède souvent un mouvement explosif. Cependant, une cassure des supports majeurs vers 4300 dollars remettrait en cause la tendance haussière historique de l'or, ouvrant la voie à une correction beaucoup plus profonde.
❓ FAQ
1. Qu'est-ce que l'indice VIX ? Le VIX est un indicateur qui mesure la volatilité attendue sur le marché boursier américain. On l'appelle souvent "indice de la peur" car il augmente lorsque les investisseurs sont inquiets et que les marchés deviennent instables.
2. Pourquoi le pétrole fait-il baisser la bourse quand il monte ? Une hausse du pétrole augmente les coûts de transport et de production pour les entreprises, ce qui réduit leurs bénéfices. De plus, cela crée de l'inflation, ce qui peut pousser les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, un facteur généralement négatif pour les actions.
3. Qu'appelle-t-on une "Golden Zone" en trading ? Il s'agit d'une zone de prix située entre les niveaux de retracement de 50% et 61,8% d'un mouvement précédent. Les traders considèrent que c'est un niveau stratégique où le prix a de fortes chances de rebondir ou de repartir dans le sens de la tendance initiale.
4. Pourquoi le dollar est-il un concurrent de l'or ? Le dollar et l'or sont tous deux considérés comme des valeurs refuges. Cependant, comme l'or est libellé en dollars, une hausse de la monnaie américaine rend mécaniquement l'or plus cher pour les investisseurs utilisant d'autres devises, ce qui tend à faire baisser son prix.
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