Arista Networks - que faut-il attendre des résultats du 4e trimestre ?

Arista Networks (ANET.US) publiera ses résultats du quatrième trimestre après la séance d'aujourd'hui. La société a maintenu une tendance stable et très haussière depuis le début de l'année 2024. Au cours de l'année écoulée, sa valeur a augmenté de près de 130 % à son apogée et elle trade actuellement environ 81 % plus haut qu'au début de l'année 2024. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Suite à la vive réaction du marché fin janvier à l'annonce du développement de la technologie DeepSeek, Arista Networks a connu une importante liquidation, chutant de 25 % par rapport à son sommet. Malgré un certain redressement au cours des semaines suivantes, l'action semble actuellement manquer de direction claire à court terme. Un rapport de bénéfices très positif au quatrième trimestre pourrait fournir l'élan nécessaire pour sortir de cette stagnation. Source : xStation Dans le même temps, la société continue d'afficher une forte croissance de ses bénéfices, et ses multiples de valorisation élevés (par exemple, un ratio cours/bénéfice de 51,3x) ne dissuadent pas les investisseurs. Cela s'explique par le fait qu'Arista a maintenu un taux de croissance annuel moyen de 32 % au cours des trois dernières années, avec un bénéfice par action en hausse de près de 50 % par an. Estimations des bénéfices du quatrième trimestre. Source : Bloomberg Finance L.P. Prévisions pour le quatrième trimestre 2024 Arista opère sur un marché en pleine croissance. L'adoption généralisée de solutions liées aux bases de données est un facteur clé de la croissance de son chiffre d'affaires. Bien que le début de cette année ait semé le doute chez les investisseurs quant au maintien de dépenses d'investissement élevées liées à l'IA, il est encore peu probable que les entreprises renoncent à utiliser ces solutions. Cela laisse présager une demande toujours forte pour les produits d'Arista, ce qui laisse entrevoir une nouvelle accélération des bénéfices. Le consensus du marché s'attend à un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, soit une croissance de 23 % par rapport à l'année précédente. Bien que ce chiffre soit inférieur au TCAC sur trois ans de la société, il est important de noter qu'Arista est confrontée à un effet de base de chiffre d'affaires en hausse. En outre, une augmentation de 23 % du chiffre d'affaires marquerait le taux de croissance le plus élevé en cinq trimestres. L'optimisme est également de mise en ce qui concerne le bénéfice d'exploitation, les analystes prévoyant une marge d'exploitation de 45 %, la plus élevée de l'histoire de l'entreprise. Malgré une saison de publication des résultats morose aux États-Unis et une tendance générale des analystes à revoir leurs estimations à la baisse, Arista a vu ses prévisions moyennes augmenter au cours des quatre dernières semaines, ce qui renforce la confiance dans le potentiel de l'entreprise. Cependant, malgré les prévisions de résultats très positifs pour le quatrième trimestre, la société devrait maintenir ses prévisions précédentes pour 2025. Il n'y a toujours pas de détails sur les futurs contrats clés. Bien que les dépenses d'investissement prévues par des sociétés comme Microsoft et Meta pour 2025 soient encourageantes, les investisseurs doivent se préparer à l'éventualité qu'Arista ne revoie pas ses prévisions à la hausse. Il convient également de noter qu'Arista Networks a dépassé les prévisions de bénéfices au cours des huit derniers trimestres consécutifs. Compte tenu du sentiment négatif entourant cette saison de publication des résultats, de la réaction exacerbée des investisseurs face aux entreprises qui ne parviennent pas à dépasser les attentes et des multiples de valorisation élevés d'Arista, le titre pourrait connaître une baisse significative s'il déçoit. Résultats estimés pour le quatrième trimestre 2024 : Chiffre d'affaires estimé : 1,9 milliard de dollars Chiffre d'affaires estimé des produits : 1,6 milliard de dollars Chiffre d'affaires estimé des services : 294,3 millions de dollars

Coût estimé des ventes : 688,3 millions de dollars

Coût estimé des ventes des produits : 633,7 millions de dollars

Coûts estimés des services : 58,5 millions de dollars

Marge opérationnelle estimée : 45 %

