Graphique du jour : PÉTROLE (18/08/2025)

Le pétrole a tenté de se remettre de la forte baisse enregistrée en début de séance asiatique, mais dès l'ouverture des marchés européens et les premières déclarations de Trump après l'arrivée de Zelensky à Washington, les vendeurs ont une nouvelle fois tenté de renforcer la tendance baissière du prix de cette matière première énergétique clé.

La nouvelle baisse du pétrole s'explique en grande partie par l'accueil relativement chaleureux réservé par Trump à Poutine en Alaska.

Avant le sommet, le marché avait connu un léger rebond, spéculant sur la possibilité que la Maison Blanche impose des sanctions sur le pétrole russe en cas d'échec des négociations. Des sanctions contre les deux plus grands exportateurs russes (Rosneft et Lukoil) ainsi que de nouveaux droits de douane sur les importateurs de cette matière première étaient sur la table.

Toutefois, l'escalade n'a pas eu lieu. La déclaration d'une réunion « productive » a allégé la pression sur la principale source de revenus du Kremlin. Trump s'est non seulement abstenu d'imposer des droits de douane supplémentaires à la Russie, mais il a également renoncé à l'idée de taxer davantage les importations chinoises de pétrole russe. Pour les marchés, cette décision réduit les craintes d'une perturbation plus importante du commerce mondial, en particulier après la récente hausse soudaine des droits de douane sur l'Inde (à 50 %), car cibler la Chine aurait signifié rompre la trêve commerciale de 90 jours récemment annoncée.

La poursuite de cette tendance dépendra en grande partie de l'issue des discussions d'aujourd'hui entre Trump et Zelensky. Le président américain a déjà déclaré que « la Crimée et l'OTAN ne sont pas sur la table pour l'Ukraine », une remarque saluée par le négociateur russe Kirill Dmitriev, tout en fixant un plafond aux attentes de Zelensky.

Néanmoins, le président ukrainien a souligné à plusieurs reprises qu'il ne pouvait accepter de concessions territoriales, tandis que Trump semblait assouplir sa position en déclarant que « Zelensky, s'il le souhaite, peut continuer à se battre ». L'absence de percée dans les négociations d'aujourd'hui, conjuguée au retrait de Trump des sanctions contre la Russie, devrait soutenir la tendance baissière du pétrole, qui, dans l'ensemble, continue de peser sur les finances du Kremlin. Le pétrole prolonge ses pertes de 0,75 % malgré une tentative de rebond lors de la séance asiatique. La dynamique acheteuse reste toutefois peu convaincante, le contrat s'échangeant sous la moyenne mobile à 30 jours (EMA30, en violet clair) pour le 11e jour consécutif. Un test du support autour de 63,40 constituera un facteur clé pour la poursuite de la baisse. Source : xStation5

