Les trois marchés à surveiller cette semaine (15.08.2024)

Les marchés financiers ont connu une fin de semaine intense, sous l'effet de la rencontre entre Trump et Poutine. La situation en Ukraine restera un facteur clé cette semaine, mais l'attention des marchés se tournera également vers d'autres événements importants. Les investisseurs se tournent principalement vers la Fed, puisque Jerome Powell doit prononcer un discours vendredi lors du symposium économique de Jackson Hole. En outre, une série de données macroéconomiques importantes sont attendues, notamment les indices PMI préliminaires et les chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Japon. Dans ce contexte, les marchés à surveiller cette semaine sont le US500, l'OR et l'USDJPY. US500 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Plus de 90 % des entreprises du S&P 500 ont désormais publié leurs résultats trimestriels. Les bénéfices des entreprises ont surpris à la hausse, même s'il convient de noter que les attentes étaient relativement faibles. Les contrats à terme sur indices américains, y compris l'US500, ont atteint des niveaux historiques la semaine dernière. Dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante liée à la guerre en Ukraine, aux droits de douane et à la politique monétaire, les investisseurs s'interrogent sur le bien-fondé des valorisations élevées actuelles. Par conséquent, les investisseurs seront attentifs au discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole vendredi prochain. Après la forte surprise de l'inflation des prix à la production, il devrait en théorie tempérer les attentes d'une baisse des taux en septembre, qui semble pourtant acquise à 100 %, car plusieurs données macroéconomiques importantes, susceptibles de modifier les perspectives de taux d'intérêt, sont encore attendues avant la réunion de septembre. OR L'or est dans une phase de consolidation depuis qu'il a atteint des sommets historiques en septembre, dans l'attente d'un catalyseur pour franchir soit la résistance clé autour de 3 440 $, soit le niveau de support à 3 300 $. L'incertitude qui persiste autour de l'Ukraine reste un facteur important, rendant cruciaux pour l'or tous les développements liés à la politique monétaire. Du point de vue des données, les indices PMI préliminaires d'août, qui seront publiés jeudi, seront importants car ils pourraient avoir un impact sur la valorisation du dollar et, par conséquent, sur les prix de l'or. USDJPY La semaine dernière, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a provoqué un renforcement du yen en suggérant qu'il voyait une possibilité de hausse imminente des taux d'intérêt par la Banque du Japon. Dans le même temps, il a fréquemment commenté les taux d'intérêt américains, déclarant qu'ils devraient être nettement plus bas. Dans le contexte de la décision de la BoJ, les données sur l'inflation publiées vendredi seront cruciales. Si l'inflation s'avère plus élevée (et elle est déjà clairement supérieure à l'objectif), la probabilité d'une hausse des taux augmentera considérablement. Naturellement, du point de vue du dollar, le discours de Powell au symposium économique de Jackson Hole sera déterminant.

