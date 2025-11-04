Points clés Les marchés anticipent des revenus d’environ 2,26 milliards de dollars (+25 % sur un an) et un bénéfice par action (EPS) d’environ 0,72 dollar .

et un . Le segment “AI Networking” et les centres de données hyperscale demeurent les principaux moteurs de croissance , représentant environ 65 % des ventes .

et les demeurent les , représentant environ . Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant la demande, les pressions sur les coûts et les marges au cours des prochains trimestres.

Arista Networks publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 après la séance d’aujourd’hui, et les attentes du marché sont élevées. La forte demande en solutions réseau destinées à l’infrastructure d’intelligence artificielle (IA) et aux centres de données hyperscale soutient la croissance dynamique du chiffre d’affaires de l’entreprise. Arista est reconnue comme un acteur clé dans la fourniture de technologies réseau avancées, ce qui lui permet de conserver une position de leader dans le secteur de l’AI Networking. Données financières Le consensus du marché indique que les résultats du troisième trimestre 2025 d’ Arista Networks devraient montrer une poursuite de la solide croissance du chiffre d’affaires et le maintien d’une rentabilité élevée . Chiffre d’affaires T3 2025 : entre 2,26 et 2,3 milliards de dollars , soit une hausse d’environ 25 % sur un an

Revenus produits : environ 1,9 milliard de dollars

Revenus de services : environ 347 millions de dollars

Bénéfice par action (BPA) : environ 0,72 $ , soit une hausse de plus de 13 % sur un an

Marge brute : estimée à 64,2 % , légèrement inférieure à celle du trimestre précédent

Marge opérationnelle : autour de 47,5 %, confirmant une rentabilité toujours solide Projections du T4 2025 : Revenus : $2.33 milliards

Marge brute : 63.2% L'IA et les data centers : les principaux leviers de croissance Le segment AI Networking et les data centers hyperscale constituent actuellement les principales sources de revenus d’Arista, représentant environ 65 % des ventes totales. La demande pour les commutateurs Ethernet ultra-haute vitesse — notamment 100G, 400G et 800G — continue de croître. Les solutions d’Arista soutiennent des clients majeurs tels qu’Amazon, Google, Microsoft, Meta et Oracle, en fournissant une infrastructure IA fiable à grande échelle. Les estimations indiquent que les revenus liés à l’IA d’Arista pourraient atteindre 1,5 milliard de dollars en 2025, et que le développement de nouvelles technologies réseau à grande échelle pourrait devenir une source de revenus importante à partir de 2027. Rentabilité solide et stabilité opérationnelle Malgré les pressions sur les coûts et les défis liés aux chaînes d’approvisionnement, Arista conserve l’une des marges bénéficiaires les plus élevées du secteur. Les marges opérationnelles restent proches de 47 %, et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles demeurent solides. Les revenus issus des services offrent une stabilité financière supplémentaire et renforcent les relations avec la clientèle, permettant à l’entreprise de conserver sa flexibilité dans un environnement concurrentiel. Risques et Visibilité Malgré une forte demande, la direction d’Arista n’a pas relevé ses prévisions pour 2026 à la suite de la journée investisseurs de septembre. Les acteurs du marché suivront de près les commentaires de la direction concernant les coûts des composants optiques, la pression sur les prix exercée par les hyperscalers et le potentiel d’une nouvelle expansion des marges dans un environnement concurrentiel. Les principaux risques incluent également la concentration des revenus autour de quelques grands clients et le caractère cyclique des investissements dans le secteur des centres de données. Evaluation du marché Au cours des 12 derniers mois, le cours de l’action Arista Networks a augmenté d’environ 40 %, reflétant les fortes attentes du marché quant à la poursuite de son expansion dans le segment de l’intelligence artificielle (IA). Un facteur clé pour la réaction des investisseurs après la publication des résultats sera le ton des perspectives pour les prochains trimestres ainsi que les tendances de la demande dans le domaine de l’AI Networking. Résumé Arista Networks aborde la fin de l’année avec une solide position financière, des marges stables et une présence croissante sur le marché de l’intelligence artificielle (IA). L’entreprise continue de renforcer son avantage concurrentiel grâce à des technologies réseau innovantes, des logiciels avancés et des partenariats avec les principaux hyperscalers. Le rapport trimestriel attendu aujourd’hui devrait confirmer qu’Arista reste l’un des principaux bénéficiaires de la croissance de l’IA et des infrastructures cloud, tout en conservant un potentiel solide de progression des revenus et des marges au cours des prochains trimestres.

