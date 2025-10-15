ASML progresse de 3,5 % avant l'ouverture du marché. Les commandes confirment une forte demande en matière d'intelligence artificielle.

Points clés ASML affiche une hausse d'environ 3,5 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

La société a dépassé les attentes en matière de bénéfice d'exploitation, de marge et de commandes.

Les prévisions de chiffre d'affaires pour le reste de l'année renforcent l'optimisme des investisseurs.

ASML enregistre une hausse de plus de 3,5 % dans les échanges avant l'ouverture du marché après que les résultats du troisième trimestre de la société aient dépassé les attentes des investisseurs. L'enthousiasme qui règne dans le secteur des semi-conducteurs est principalement dû à des commandes d'une valeur de 5,4 milliards d'euros, supérieures aux prévisions de 4,9 milliards d'euros, ce qui confirme la très forte demande d'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle. La société néerlandaise, en tant que seul producteur de machines de lithographie EUV nécessaires à la fabrication des puces IA les plus avancées, est l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des investissements dans ce secteur. Source: xStation5 Le PDG Christophe Fouquet a souligné la dynamique positive actuelle des investissements dans l'IA, qui s'étend à un nombre croissant de clients. La société prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires annuel pour atteindre 60 milliards d'euros d'ici 2030, contre 28,3 milliards d'euros en 2024, et de doubler ses effectifs près de son siège social à Veldhoven. En termes de risques, ASML est principalement confrontée à des défis géopolitiques, notamment des restrictions sur les ventes à la Chine résultant des mesures américaines visant le secteur chinois des semi-conducteurs. La société se prépare également à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en raison des récentes restrictions chinoises sur les exportations de terres rares. Compte tenu de l'exposition croissante d'ASML à la Chine, les limites potentielles au développement de l'IA dues aux tensions trade et technologiques pourraient avoir un impact sur la croissance prévue du chiffre d'affaires de la société. Principaux résultats du troisième trimestre 2025 Nouvelles commandes : 5,40 milliards d'euros (↓2,6 % par rapport au trimestre précédent), au-dessus des prévisions (4,89 milliards d'euros).

Chiffre d'affaires net : 7,52 milliards d'euros (↓2,3 % par rapport au trimestre précédent), en dessous des prévisions (7,71 milliards d'euros).

7,52 milliards d'euros (↓2,3 % par rapport au trimestre précédent), en dessous des prévisions (7,71 milliards d'euros). Ventes de systèmes : 5,55 milliards d'euros (↓6,3 % par rapport au trimestre précédent), légèrement en dessous des attentes (5,66 milliards d'euros). Total des systèmes vendus : 72 (en dessous des prévisions de 98,5) ; la plupart des unités : ArFi (38) . Part de la Chine dans les ventes de systèmes : 42 %, en hausse par rapport aux 27 % du deuxième trimestre.

5,55 milliards d'euros (↓6,3 % par rapport au trimestre précédent), légèrement en dessous des attentes (5,66 milliards d'euros). Chiffre d'affaires des services et des opérations sur le terrain : 1,96 milliard d'euros, conforme aux prévisions (2,0 milliards d'euros).

Marge brute : 51,6 %, légèrement supérieure aux prévisions (51,4 %).

51,6 %, légèrement supérieure aux prévisions (51,4 %). Dépenses de R&D : 1,11 milliard d'euros, inférieures aux attentes (1,2 milliard d'euros).

1,11 milliard d'euros, inférieures aux attentes (1,2 milliard d'euros). Résultat d'exploitation : 2,47 milliards d'euros, supérieur aux prévisions (2,43 milliards d'euros).

2,47 milliards d'euros, supérieur aux prévisions (2,43 milliards d'euros). Marge d'exploitation : 32,8 %, supérieure aux prévisions (31,3 %).

32,8 %, supérieure aux prévisions (31,3 %). Résultat net : 2,13 milliards d'euros (↓7,2 % en glissement trimestriel), légèrement supérieur aux prévisions (2,07 milliards d'euros).

2,13 milliards d'euros (↓7,2 % en glissement trimestriel), légèrement supérieur aux prévisions (2,07 milliards d'euros). Trésorerie et équivalents de trésorerie : 5,13 milliards d'euros (↓29 % en glissement trimestriel), inférieur aux prévisions (5,91 milliards d'euros).

5,13 milliards d'euros (↓29 % en glissement trimestriel), inférieur aux prévisions (5,91 milliards d'euros). Dividende intermédiaire : 1,60 euro par action. Perspectives pour le quatrième trimestre 2025 Chiffre d'affaires net : 9,2 à 9,8 milliards d'euros (prévisions : 9,23 milliards d'euros).

9,2 à 9,8 milliards d'euros (prévisions : 9,23 milliards d'euros). Marge brute : 51 % à 53 % (prévisions : 50,7 %).

51 % à 53 % (prévisions : 50,7 %). Dépenses de R&D : environ 1,2 milliard d'euros (prévisions : 1,25 milliard d'euros).

