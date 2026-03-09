-
Les sorties de capitaux du private credit atteignent des niveaux record.
Blue Owl a récemment restreint les retraits dans un de ses fonds.
BlackRock se retrouve désormais au centre des inquiétudes du marché.
Une exposition sous-estimée au secteur software pourrait exister.
L’indicateur technique RSI sur BLK suggère un marché survendu.
Le marché du private credit débute l’année sous forte pression. Après la décision de Blue Owl de limiter les retraits dans l’un de ses fonds, les investisseurs commencent à remettre en question la solidité financière et les valorisations de nombreux acteurs du secteur.
Ce week-end, BlackRock s’est retrouvé au cœur des préoccupations du marché, alimentant davantage les craintes autour de ce segment en pleine expansion.
📉 Des sorties de capitaux inédites
Un marché confronté à une crise de liquidité
Selon les données relayées par Bloomberg, les sorties de capitaux du private credit atteignent des niveaux sans précédent.
La structure même de ce marché rend la situation particulièrement délicate. Contrairement aux marchés publics, les actifs de private credit sont peu liquides, ce qui complique la gestion des retraits lorsque les investisseurs cherchent à récupérer rapidement leur capital.
Les limites du modèle retail
L’un des piliers de la croissance du private credit ces dernières années a été l’ouverture du marché aux investisseurs particuliers.
Cependant, ces investisseurs présentent généralement :
-
une tolérance au risque plus faible
-
une aversion forte aux blocages de liquidité
Lorsque les retraits s’accélèrent, la structure illiquide du marché peut rapidement créer des tensions.
🏦 BlackRock et Blue Owl sous pression
Une stratégie qui se retourne contre ses promoteurs
Des acteurs majeurs comme BlackRock ou Blue Owl font aujourd’hui face aux conséquences de leur stratégie d’expansion vers le retail.
Le modèle reposait sur une promesse : offrir des rendements supérieurs via des prêts privés, notamment dans des secteurs à forte croissance comme la technologie.
Mais l’augmentation des retraits met désormais en lumière les faiblesses potentielles de ce modèle.
Le rôle du financement de l’IA
Le private credit joue un rôle clé dans le financement de la construction d’infrastructures liées à l’intelligence artificielle.
Or, certains investisseurs commencent à remettre en question les rendements promis par ces projets, ce qui accentue la pression sur les fonds exposés.
🔍 Un risque caché dans l’exposition au logiciel
Une enquête de Bloomberg inquiétante
Une enquête de Bloomberg suggère que de nombreux fonds de private credit pourraient avoir une exposition au secteur software plus importante que celle officiellement déclarée.
Dans certains cas, les positions seraient structurées de manière à masquer une partie du risque afin d’éviter de payer une prime de financement plus élevée.
Un parallèle possible avec 2007
L’existence même de cette prime de risque — et les tentatives potentielles de la contourner — rappellent certains mécanismes observés avant la crise financière de 2007–2008.
Si ces informations se confirment, elles pourraient indiquer que la situation réelle de certaines entreprises technologiques est plus fragile que ne le suggèrent leurs indicateurs financiers.
📊 Analyse technique : correction ou signal d’alerte ?
BlackRock sous pression en Bourse
Source: xStation5
L’action BlackRock (BLK.US) reflète déjà une partie des inquiétudes liées au marché du private credit.
Cependant, d’un point de vue technique, le mouvement actuel ressemble davantage à une correction émotionnelle qu’à un effondrement structurel.
Un RSI proche des zones de rebond
Le RSI autour de 25 indique des conditions de marché survendues. Historiquement, ce niveau a souvent coïncidé avec des points bas lors des épisodes de vente précédents.
Cela suggère qu’un rebond technique reste possible, même si les problèmes fondamentaux du marché du private credit pourraient persister à moyen terme.
En résumé, le marché du private credit traverse une phase de stress croissant, alimentée par des retraits importants et des interrogations sur la transparence des expositions sectorielles. Si les tensions actuelles rappellent certains mécanismes observés avant la crise de 2008, il est encore trop tôt pour conclure à une crise systémique. À court terme, les marchés pourraient toutefois rester très sensibles à toute nouvelle information sur la liquidité et les valorisations du secteur.
❓ FAQ
Qu’est-ce que le private credit ?
Il s’agit de prêts accordés directement par des fonds d’investissement à des entreprises, en dehors du système bancaire traditionnel.
Pourquoi le marché est-il sous pression ?
Les retraits d’investisseurs augmentent alors que les actifs sous-jacents sont peu liquides.
Quel est le rôle de la technologie dans ce marché ?
Une grande partie des financements concerne des entreprises technologiques et des projets liés à l’IA.
Le secteur risque-t-il une crise similaire à 2008 ?
Il existe des inquiétudes, mais il est encore trop tôt pour parler d’une crise systémique.
