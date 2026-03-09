BlackRock se retrouve désormais au centre des inquiétudes du marché.

Blue Owl a récemment restreint les retraits dans un de ses fonds.

Les sorties de capitaux du private credit atteignent des niveaux record .

Le marché du private credit débute l’année sous forte pression. Après la décision de Blue Owl de limiter les retraits dans l’un de ses fonds, les investisseurs commencent à remettre en question la solidité financière et les valorisations de nombreux acteurs du secteur.

Ce week-end, BlackRock s’est retrouvé au cœur des préoccupations du marché, alimentant davantage les craintes autour de ce segment en pleine expansion.

📉 Des sorties de capitaux inédites

Un marché confronté à une crise de liquidité

Selon les données relayées par Bloomberg, les sorties de capitaux du private credit atteignent des niveaux sans précédent.

Source: Bloomberg Finance LP

La structure même de ce marché rend la situation particulièrement délicate. Contrairement aux marchés publics, les actifs de private credit sont peu liquides, ce qui complique la gestion des retraits lorsque les investisseurs cherchent à récupérer rapidement leur capital.

Les limites du modèle retail

L’un des piliers de la croissance du private credit ces dernières années a été l’ouverture du marché aux investisseurs particuliers.

Cependant, ces investisseurs présentent généralement :

une tolérance au risque plus faible

une aversion forte aux blocages de liquidité

Lorsque les retraits s’accélèrent, la structure illiquide du marché peut rapidement créer des tensions.

Source: Bloomberg Finance LP

🏦 BlackRock et Blue Owl sous pression

Une stratégie qui se retourne contre ses promoteurs

Des acteurs majeurs comme BlackRock ou Blue Owl font aujourd’hui face aux conséquences de leur stratégie d’expansion vers le retail.

Le modèle reposait sur une promesse : offrir des rendements supérieurs via des prêts privés, notamment dans des secteurs à forte croissance comme la technologie.

Mais l’augmentation des retraits met désormais en lumière les faiblesses potentielles de ce modèle.

Le rôle du financement de l’IA

Le private credit joue un rôle clé dans le financement de la construction d’infrastructures liées à l’intelligence artificielle.

Or, certains investisseurs commencent à remettre en question les rendements promis par ces projets, ce qui accentue la pression sur les fonds exposés.

🔍 Un risque caché dans l’exposition au logiciel

Une enquête de Bloomberg inquiétante

Une enquête de Bloomberg suggère que de nombreux fonds de private credit pourraient avoir une exposition au secteur software plus importante que celle officiellement déclarée.

[Graphique à insérer ici : exposition sectorielle dans le private credit]

Dans certains cas, les positions seraient structurées de manière à masquer une partie du risque afin d’éviter de payer une prime de financement plus élevée.

Un parallèle possible avec 2007

L’existence même de cette prime de risque — et les tentatives potentielles de la contourner — rappellent certains mécanismes observés avant la crise financière de 2007–2008.

Si ces informations se confirment, elles pourraient indiquer que la situation réelle de certaines entreprises technologiques est plus fragile que ne le suggèrent leurs indicateurs financiers.

📊 Analyse technique : correction ou signal d’alerte ?

BlackRock sous pression en Bourse

Source: xStation5