Atos accélère sa transformation avec la cession de ses activités sud-américaines

Un recentrage stratégique

Atos Group a annoncé, ce 26 décembre 2025, la signature d’un accord pour la cession de ses activités en Amérique du Sud à Semantix, une entreprise brésilienne spécialisée dans les données et l’intelligence artificielle. Cette opération s’inscrit dans le cadre de son plan de transformation « Genesis », visant à simplifier son portefeuille, se recentrer sur des géographies et actifs clés (IA, cloud sécurisé, solutions connectées) et retrouver une croissance durable.

Le périmètre cédé inclut 2 800 professionnels répartis dans six pays : Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou. Pour Atos, cette cession permet de réallouer ses ressources vers des segments à plus forte valeur ajoutée, tout en confiant ses activités sud-américaines à un acteur local ambitieux.

Semantix : vers un leadership régional

Fondée en 2010, Semantix a bâti sa réputation sur l’innovation et l’exploitation des données. Cette acquisition lui permettra d’élargir son portefeuille de services, de renforcer son empreinte géographique et d’intégrer l’excellence opérationnelle d’Atos, reconnue pour sa diversité, son inclusion et sa culture de formation continue.

Une fois la transaction finalisée, Semantix deviendra l’un des plus grands fournisseurs de services technologiques et d’IA en Amérique du Sud, avec une base de clients élargie et une capacité accrue à servir des secteurs réglementés (finance, santé, services publics, télécommunications) et stratégiques (agro-industrie, industrie, gouvernement, automobile).

Une nouvelle ère pour Semantix et Atos en Amérique du Sud

Une gouvernance repensée

Nelson Campelo, actuellement responsable d’Atos Amérique du Sud, prendra la direction générale de Semantix en tant que PDG. Leonardo Santos Poça D'água, fondateur et PDG actuel de Semantix, deviendra président exécutif, se concentrant sur la stratégie long terme et l’innovation.

Pour Nelson Campelo, cette opération marque « le début d’un nouveau cycle de croissance » : « Atos a construit des opérations solides et respectées en Amérique du Sud. En s’associant à Semantix, nous entrons dans une phase d’expansion avec des capacités accrues pour créer de la valeur pour nos clients, partenaires et employés. »

Un impact technologique et social

Leonardo Santos Poça D'água souligne l’ambition de ce rapprochement : « Cet accord est historique pour le marché technologique sud-américain. En combinant notre expertise en IA et données avec l’infrastructure d’Atos, nous accélérerons notre capacité à fournir des solutions innovantes et responsables, générant un impact positif pour des millions de personnes. »

La transaction devrait être finalisée dans les mois à venir, après validation des conditions réglementaires et opérationnelles.

FAQ

1. Pourquoi Atos cède-t-il ses activités sud-américaines ?

Cette cession s’inscrit dans le plan « Genesis », qui vise à simplifier le groupe, se recentrer sur des activités clés (IA, cloud sécurisé) et améliorer sa rentabilité.

2. Quels pays sont concernés par cette cession ?

Les activités cédées couvrent le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Uruguay et le Pérou, soit 2 800 professionnels.

3. Qui dirigera Semantix après la transaction ?

Nelson Campelo (ex-Atos) deviendra PDG, tandis que Leonardo Santos Poça D'água (fondateur) deviendra président exécutif, axé sur la stratégie et l’innovation.

4. Quels sont les bénéfices pour Semantix ?

Semantix gagnera en taille, en diversité géographique et en capacités technologiques, devenant un leader régional dans l’IA, les données et les services aux entreprises.

5. Quand la transaction sera-t-elle finalisée ?

La finalisation est prévue dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires.