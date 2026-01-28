AUDUSD : La RBA sera-t-elle la prochaine banque centrale à revenir à des hausses de taux ?

Points clés L'inflation est restée élevée, avec un IPC global de 3,8 % en glissement annuel et un IPC de base d'environ 3,4 % en glissement annuel, restant ainsi au-dessus de l'objectif de la RBA.

Les pressions sur les prix sont généralisées, sous l'effet d'une forte inflation dans les services et le logement.

Une hausse des taux de la RBA en février est désormais le scénario de base, ce qui fait monter l'AUD et pousse l'AUDUSD au-dessus de 0,70.

Le dollar australien (AUD) reste l'une des devises les plus fortes après la publication de données sur l'inflation supérieures aux prévisions. Les derniers chiffres de l'IPC ont surpris à la hausse, tant pour l'inflation globale que pour l'inflation sous-jacente, renforçant l'idée que les pressions sur les prix restent trop élevées pour que la Banque centrale australienne (RBA) adopte une position accommodante, voire neutre, dans un avenir proche. L'inflation globale s'est accélérée pour atteindre 3,8 % en glissement annuel en décembre, tandis que l'inflation sous-jacente (moyenne tronquée) a augmenté pour atteindre environ 3,4 % en glissement annuel, soit nettement au-dessus de l'objectif de 2 à 3 % de la RBA, confirmant que le processus de désinflation s'est plutôt enlisée qu'il n'a progressé de manière régulière. Sur une base trimestrielle, l'inflation sous-jacente s'est établie à 0,9 % en glissement trimestriel, ce qui ne favorise pas non plus un retour en douceur vers l'objectif. Principales données sur l'inflation IPC global : 3,8 % en glissement annuel (contre 3,4 %)

(contre 3,4 %) IPC moyen tronqué : ~3,4 % en glissement annuel , supérieur aux attentes

, supérieur aux attentes Inflation sous-jacente : 0,9 % en glissement trimestriel , maintenant une forte dynamique

, maintenant une forte dynamique L'inflation des services s'est accélérée pour atteindre 4,1 % en glissement annuel

Les coûts du logement restent le principal facteur : +5,5 % en glissement annuel La composition de l'inflation est particulièrement inconfortable pour la RBA. L'inflation des services a repris de la vigueur, reflétant la forte demande intérieure, un marché du travail tendu et la pression persistante des loyers et des frais de déplacement. Dans le même temps, l'inflation des biens a repris, en partie en raison d'une forte hausse des prix de l'électricité. Combinées à un taux de chômage d'environ 4 % et à une croissance économique solide, ces données suggèrent que les pressions inflationnistes s'ancrent de plus en plus dans les secteurs clés de l'économie plutôt que d'être alimentées par des facteurs temporaires ou importés. Principales sources de pression sur les prix Forte inflation des services (loyers, voyages, services marchands)

Coûts élevés du logement pesant sur les ménages

Hausse des prix de l'énergie stimulant l'inflation des biens

Marché du travail tendu soutenant les pressions salariales En réponse à ces données, les plus grandes banques australiennes, notamment Westpac et ANZ, ont commencé à anticiper une hausse de 25 points de base des taux par la RBA lors de sa réunion des 2 et 3 février, arguant que l'inflation a effectivement donné le « vote décisif » en faveur d'une politique plus restrictive. Les marchés anticipent désormais une probabilité supérieure à 70 % d'une telle mesure. Si la plupart considèrent qu'il s'agit d'une hausse ponctuelle plutôt que du début d'un cycle de resserrement complet, la RBA devrait maintenir une position conditionnellement restrictive, ses décisions futures étant étroitement liées aux données inflationnistes à venir. La banque centrale a également clairement indiqué qu'une inflation supérieure à 3 % restait « trop élevée », excluant de fait toute baisse des taux à court terme. Perspectives de la RBA après l'IPC La hausse de février est de plus en plus considérée comme le scénario de base

Le taux directeur pourrait atteindre environ 3,85 %

Une pause est possible par la suite, mais avec une tendance restrictive

Un nouveau resserrement est possible si l'inflation persiste Réaction des marchés Le dollar australien a fortement bondi après la publication : l'AUD a atteint son plus haut niveau depuis début 2023 et l'AUDUSD a dépassé 0,70, prolongeant ainsi son bon début d'année. Les investisseurs ont commencé à se positionner en faveur d'une RBA plus restrictive par rapport aux autres grandes banques centrales. Les récentes hausses de l'AUDUSD ont également été soutenues par la faiblesse générale du dollar américain.

