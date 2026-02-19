-
Les marchés financiers asiatiques évoluent dans un climat calme, avec des variations limitées à +/-0.50%.
Le dollar australien progresse après des données solides sur l’emploi, renforçant les attentes d’un relèvement des taux par la RBA.
Les commandes de machines au Japon bondissent de 19.1% m/m, soutenant les perspectives économiques.
Les minutes du FOMC signalent une incertitude accrue sur le retour à 2% d’inflation, alimentant le scénario de taux « plus élevés plus longtemps ».
Les marchés financiers de la région Asie-Pacifique évoluent sans direction marquée, dans un climat de relative sérénité. Si les indices restent proches de l’équilibre, plusieurs facteurs fondamentaux – des données solides en Australie et au Japon aux signaux plus prudents de la Réserve fédérale américaine – pourraient influencer la dynamique des prochaines séances.
📊 Marchés financiers en Asie : stabilité apparente
Des indices peu volatils dans la région
La séance asiatique s’inscrit dans un contexte de calme relatif, avec des variations limitées à +/-0.50% sur la majorité des places boursières. Le JP225 japonais progresse légèrement de 0.02%, tandis que le SG20cash de Singapour avance de 0.88%. En Australie, l’AU200.cash affiche une hausse de 0.55%.
Cette stabilité traduit un attentisme des investisseurs, dans l’attente de nouveaux catalyseurs macroéconomiques. Les marchés semblent intégrer à la fois des données économiques encourageantes en Asie et une prudence persistante vis-à-vis de la politique monétaire américaine.
Afflux de capitaux vers les actions japonaises
Au Japon, les commandes de machines de base ont bondi de 19.1% sur un mois et de 16.8% sur un an, dépassant largement les prévisions. Ce rebond fait suite à de fortes baisses enregistrées en novembre, suggérant que la faiblesse précédente était temporaire.
Ces chiffres confortent le scénario d’une poursuite de l’expansion économique, soutenue par l’investissement des entreprises. En parallèle, les flux de capitaux étrangers vers les actions japonaises se sont accélérés récemment, renforçant la dynamique positive du marché actions.
Cependant, le climat politique suscite des interrogations. Deux tiers des entreprises japonaises ont exprimé des inquiétudes concernant la discipline budgétaire du gouvernement dirigé par la Première ministre Takaichi. Les projets de suspensions fiscales et de nouvelles dépenses ont tendu le marché obligataire, entraînant une hausse des rendements. Les entreprises redoutent une dépréciation du yen et un renchérissement des coûts de financement.
💱 Dollar australien et politique monétaire : un signal fort ?
Un marché du travail australien résilient
Le dollar australien (AUD) figure parmi les devises les plus performantes du G10 lors de cette séance. La paire AUDUSD a progressé de 0.25% jusqu’à 0.7070 avant de réduire partiellement ses gains.
En janvier, l’emploi en Australie a augmenté de 17.8k postes. Si ce chiffre n’est pas spectaculaire, le taux de chômage s’est maintenu à 4.1%, un niveau inférieur aux attentes. Par ailleurs, les heures travaillées ont progressé de 0.6%, signe d’une activité soutenue.
Plus notable encore, le chômage recule désormais depuis quatre mois consécutifs, un schéma qui n’avait plus été observé depuis la période précédant le cycle de resserrement monétaire de 2022.
Vers une hausse des taux de la RBA en mars ?
Ces données renforcent les anticipations d’un possible relèvement des taux par la Banque de réserve d’Australie (RBA) dès le mois de mars. Les investisseurs estiment que la solidité du marché du travail pourrait inciter l’institution à adopter une posture plus restrictive afin de contenir les pressions inflationnistes.
La réaction immédiate du marché des changes illustre cette réévaluation des attentes. Toutefois, la prudence reste de mise, car la trajectoire de l’inflation mondiale et les décisions des grandes banques centrales continueront d’influencer la devise australienne.
🇺🇸 Réserve fédérale : un “higher for longer” confirmé ?
Des minutes du FOMC plus prudentes
Les minutes de la réunion de janvier du FOMC ont supprimé la référence explicite à un retour de l’inflation à 2% d’ici 2028. L’équipe d’analystes de la Fed estime désormais que l’inflation pourrait être légèrement plus élevée que prévu dans les projections de décembre.
Cette omission est interprétée comme un signe d’incertitude accrue sur la dernière étape du combat contre l’inflation. Pour les marchés financiers, cela renforce le scénario d’une politique monétaire maintenue à des niveaux restrictifs plus longtemps que prévu.
Un contexte politique et géopolitique sensible
Les minutes confirment également que Jerome Powell restera à la tête de la Fed jusqu’à l’approbation officielle de son successeur. Le processus de confirmation de Kevin Warsh pourrait être retardé au Sénat pour des raisons politiques.
Par ailleurs, des informations indiquent que l’armée américaine se tient prête à d’éventuelles frappes contre l’Iran, bien qu’aucune décision finale n’ait été prise. Cette dimension géopolitique ajoute une couche d’incertitude supplémentaire pour les marchés mondiaux, déjà sensibles aux évolutions monétaires.
Dans ce contexte mêlant stabilité apparente en Asie, vigueur de certains indicateurs économiques et prudence renouvelée de la Fed, les investisseurs naviguent entre optimisme mesuré et vigilance accrue.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés asiatiques sont-ils restés stables malgré les incertitudes ?
Les variations limitées à +/-0.50% traduisent un attentisme des investisseurs. Les données positives en Australie et au Japon compensent en partie les inquiétudes liées à la politique monétaire américaine.
Que signifie la hausse des commandes de machines au Japon ?
Elle indique un rebond de l’investissement des entreprises, ce qui soutient les perspectives de croissance économique et renforce l’attractivité des actions japonaises.
Pourquoi le dollar australien a-t-il progressé ?
La solidité du marché du travail, avec un chômage stable à 4.1% et des heures travaillées en hausse de 0.6%, alimente les attentes d’une hausse des taux par la RBA.
La Fed va-t-elle maintenir ses taux élevés plus longtemps ?
Les dernières minutes du FOMC suggèrent une incertitude accrue sur le retour à 2% d’inflation, ce qui pourrait prolonger la période de taux élevés.
Quel impact la géopolitique peut-elle avoir sur les marchés financiers ?
Des tensions potentielles, notamment au Moyen-Orient, peuvent accroître la volatilité, influencer les prix de l’énergie et peser sur le sentiment des investisseurs.
