Avant l'ouverture des marchés (06.05.2026)

Les responsables de l'administration Trump ont adopté un ton nettement plus modéré à l'égard de l'Iran, laissant entrevoir une moindre volonté de voir la situation s'aggraver davantage.

Rubio a annoncé la fin de l'opération « Epic Fury », tandis que Hegseth a déclaré que le cessez-le-feu tenait bon. Le général Caine a indiqué que les attaques iraniennes n'avaient pas franchi le seuil nécessitant la reprise d'opérations de combat de grande envergure. Les marchés ont interprété cela comme un net virage vers la désescalade.

Trump a suspendu le projet « Freedom », l'opération américaine destinée à venir en aide aux navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Cette décision vise à soutenir les négociations et à réduire la méfiance de l’Iran envers les intentions américaines. Le blocus lui-même reste en place, mais les opérations d’escorte des navires ont été temporairement suspendues. Le marché interprète cela comme une concession tactique destinée à faciliter la conclusion d’un accord.

Les cours du pétrole reculent aujourd’hui de 1,70 % à 108,50 (OIL) et 100,90 (OIL.WTI). Toutefois, les risques restent élevés car le blocus d’Ormuz est toujours officiellement en vigueur.

Les actions de la région Asie-Pacifique ont très fortement progressé, le sentiment s’étant amélioré grâce aux espoirs de paix. Le KOSPI sud-coréen gagne plus de 6 %, les indices chinois progressent de 0,60 à 0,90 %, l’indice australien est en hausse de 0,85 % et l’indice japonais gagne 0,40 %.

Les contrats à terme américains ont également progressé, le Nasdaq étant soutenu par les résultats très bons d’AMD.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau en quatre ans, tandis que le dollar néo-zélandais a grimpé à son plus haut niveau en deux mois. Cette remontée a été alimentée par la faiblesse généralisée du dollar américain et l’amélioration du sentiment de prise de risque à l’échelle mondiale.

L’or s’est rapproché du niveau de 4 650 USD, gagnant près de 2,00 % en raison de la faiblesse du dollar et de la baisse des prix du pétrole.

L'Union européenne a appelé les États-Unis à revenir aux droits de douane de 15 % convenus dans le cadre de l'accord de Turnberry. Bruxelles souhaite que les dispositions essentielles de l'accord soient rétablies avant son premier anniversaire en juillet. M. Trump a menacé d'imposer des droits de douane plus élevés sur les voitures européennes, accusant l'UE de ne pas respecter l'accord. Les deux parties ont convenu d'intensifier les négociations commerciales.

Le taux de chômage en Nouvelle-Zélande est tombé à 5,3 %, dépassant les attentes du marché. La croissance de l’emploi a légèrement ralenti, mais les coûts de main-d’œuvre ont augmenté très fortement par rapport à ce qui était prévu.

Le ministère japonais des Finances a intensifié ses efforts contre la faiblesse du yen, poussant la paire USDJPY à son plus bas niveau en dix semaines. Les autorités tentent de gagner du temps jusqu’à ce que la situation au Moyen-Orient se stabilise.

AMD.US a dépassé les attentes du marché en matière de BPA, de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation. La société a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour le deuxième trimestre. Le cours de l'action progresse de 16,50 % dans les échanges après clôture.

Super Micro a dépassé les prévisions de BPA ajusté, bien que son chiffre d'affaires se soit révélé inférieur aux attentes. Les marges brutes ont été nettement supérieures aux prévisions, et les prévisions de BPA pour le quatrième trimestre ont dépassé le consensus. Le cours de l'action progresse de 18,00 % dans les échanges après clôture.

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