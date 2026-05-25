Calendrier économique : les marchés américains, britanniques et certains marchés européens seront fermés 💡 (25 mai 2026)

Remarque : les échanges sont très limités aujourd'hui. Les marchés sont fermés aux États-Unis (Memorial Day), au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday) et dans certains pays d'Europe (Allemagne, France, Suisse – Pentecôte). Euronext et Xetra seront ouverts, mais avec des carnets d'ordres clairsemés, toute nouvelle en provenance de Téhéran ou de Washington pourrait déclencher des fluctuations brutales. 🌍 Qu'est-ce qui anime le marché ? Le sujet principal est les négociations entre les États-Unis et l'Iran et le détroit d'Ormuz. Au cours du week-end, Trump a d'abord annoncé que l'accord était « en grande partie négocié », avant de revenir sur sa position dimanche : le blocus naval reste en place jusqu'à la signature et la ratification de l'accord. Malgré cela, le marché est porté par l'optimisme : deux méthaniers ont quitté le détroit d'Ormuz, et un superpétrolier transportant du pétrole irakien à destination de la Chine a quitté le Golfe après avoir été bloqué pendant près de trois mois. 📈 Ouverture des marchés – appétit pour le risque Les contrats à terme européens s’ouvrent sur un appétit pour le risque : DE40 +1,65 % (25 252 points), EU50 +1,60 % (6 094 points). Le Nikkei 225 a atteint un record historique aujourd’hui – franchissant successivement les 64 000 et 65 000 points, pour clôturer à 65 263 points (+3,04 %). Le Taiex de Taïwan a également atteint un plus haut historique au-dessus des 43 000 points (+2,91 %). Les contrats à terme sur le S&P 500 sont en hausse de +0,7 %, ceux sur le Nasdaq de +1,2 %. 🛢️ Pétrole – le plus grand perdant Le PÉTROLE (Brent) est en baisse de -5,35 % à 94,52 $/baril, tandis que le WTI recule de -5,75 % à 90,65 $/baril – ses plus bas niveaux depuis deux semaines. Il s'agit d'une réaction directe aux progrès des négociations avec l'Iran. L'or est en hausse de +1,21 % à 4 562 $ l'once – sous l'effet d'un dollar plus faible, et non de l'effet classique de valeur refuge. L'argent est en hausse de +2,91 %. 💱 Devises Le dollar est sous pression : l'USDIDX recule de 0,30 % à 98,93. L'EUR/USD s'établit à 1,1643, le GBP/USD à 1,3486. Le yuan chinois, selon le fixing de la PBOC, s'établit à 6,8318 – son plus haut niveau depuis février 2023. 📋 Données macroéconomiques du jour aucune 🔑 Que faut-il surveiller ? Tout tweet ou publication de Trump, ou toute déclaration de Rubio concernant l'Iran, pourrait déclencher de fortes fluctuations du pétrole, du dollar et des contrats à terme sur indices. Compte tenu de la faible liquidité, l'effet pourrait être amplifié. Une séance de négociation complète avec une liquidité normale ne reprendra pas avant mardi – date à laquelle le marché sera également confronté à la saison des résultats : mercredi Salesforce et PDD Holdings, jeudi la Banque Royale du Canada, Dell Technologies et Autodesk

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."