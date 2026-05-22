🔴Une nouvelle ère à la Fed : Kevin Warsh prend les rênes. L'indice US30 dépasse les 50 000 points

La prestation de serment de Kevin Warsh en tant que président de la Réserve fédérale, présidée aujourd’hui par Donald Trump, constitue un manifeste public en faveur d’une réforme en profondeur de la banque centrale américaine. Les propos tenus par le président américain lors de la cérémonie définissent clairement ce que la Maison Blanche attend du nouveau président et le programme que M. Warsh apporte à l’institution. Source: Associated Press Les grands axes de la doctrine Trump-Warsh La fin des indications prospectives : L'annonce par Trump selon laquelle Warsh mettra un terme à la pratique des indications prospectives marque un tournant radical dans la communication avec les marchés. Jusqu'à présent, la Fed annonçait ses décisions des mois à l'avance, ce qui, selon ses détracteurs (dont Warsh), la rendait dépendante des caprices de Wall Street et la privait de toute flexibilité. Sous sa nouvelle direction, la Fed devrait cesser de « tenir la main des investisseurs » et devenir plus imprévisible, réagissant aux données au fur et à mesure qu’elles arrivent plutôt qu’à des promesses établies de longue date. Warsh a également souligné par le passé que la Fed devrait être capable de prendre des décisions sur la base de ses propres prévisions sans attendre que des données concrètes se concrétisent (si nous avons confiance en nos prévisions, pourquoi ne réagissons-nous pas ?).

L'annonce par Trump selon laquelle Warsh mettra un terme à la pratique des indications prospectives marque un tournant radical dans la communication avec les marchés. Jusqu'à présent, la Fed annonçait ses décisions des mois à l'avance, ce qui, selon ses détracteurs (dont Warsh), la rendait dépendante des caprices de Wall Street et la privait de toute flexibilité. Sous sa nouvelle direction, la Fed devrait cesser de « tenir la main des investisseurs » et devenir plus imprévisible, réagissant aux données au fur et à mesure qu’elles arrivent plutôt qu’à des promesses établies de longue date. Warsh a également souligné par le passé que la Fed devrait être capable de prendre des décisions sur la base de ses propres prévisions sans attendre que des données concrètes se concrétisent (si nous avons confiance en nos prévisions, pourquoi ne réagissons-nous pas ?). « La croissance économique ne signifie pas l’inflation » : C’est le fondement de la philosophie économique du duo. Trump a directement remis en cause la vision macroéconomique conservatrice, affirmant qu’une économie forte et productive peut et doit croître rapidement sans déclencher automatiquement des pressions sur les prix. Warsh a pour mission de prouver que stimuler l’offre et l’innovation est un meilleur remède contre l’inflation que d’étouffer la demande.

C’est le fondement de la philosophie économique du duo. Trump a directement remis en cause la vision macroéconomique conservatrice, affirmant qu’une économie forte et productive peut et doit croître rapidement sans déclencher automatiquement des pressions sur les prix. Warsh a pour mission de prouver que stimuler l’offre et l’innovation est un meilleur remède contre l’inflation que d’étouffer la demande. Sortir de la dette par la croissance plutôt que par l'austérité : Trump a déclaré : « Nous avons une dette dont nous voulons nous occuper. Nous sortirons de la dette grâce à la croissance. » Cela signifie rejeter les politiques d'austérité au profit d'une croissance agressive du PIB, ce qui réduira relativement le poids de la dette américaine. Cependant, ce plan nécessite un président de la Fed qui ne fera pas grimper le coût de l'argent au premier signe de reprise économique.

Trump a déclaré : Cela signifie rejeter les politiques d'austérité au profit d'une croissance agressive du PIB, ce qui réduira relativement le poids de la dette américaine. Cependant, ce plan nécessite un président de la Fed qui ne fera pas grimper le coût de l'argent au premier signe de reprise économique. Un retour à la « mission fondamentale » : La déclaration de Trump selon laquelle « la Fed s’est éloignée de sa mission fondamentale » vise la tendance récente de la banque centrale à s’engager dans des questions périphériques. Pour Warsh, revenir aux sources signifie se concentrer sur la stabilité du dollar, protéger le système financier et réduire un bilan qui a gonflé jusqu’à ses limites absolues. Le paradoxe de l’« indépendance totale » Le discours de Trump révèle un dualisme dans son approche des institutions indépendantes qui est typique de lui : « Je veux que Warsh soit totalement indépendant. Ne me regardez pas, faites ce que vous avez à faire », a déclaré le président, avant d’ajouter quelques instants plus tard : « Warsh comprend que, lorsque l’économie va bien, il faut la laisser prospérer. » Cette déclaration définit précisément les limites de cette « indépendance ». Warsh a les mains libres tant que ses actions soutiennent une croissance économique robuste. Pour le nouveau président de la Fed, cela représentera un défi considérable en matière de gestion et de relations publiques. Il entre en fonction avec un mandat fort du président, mais le véritable test de son indépendance viendra lorsque les dures réalités du marché exigeront des décisions allant à l’encontre de l’agenda politique de la Maison Blanche. Limiter la communication via les indications prospectives pourrait en fait lui fournir le paravent idéal pour mener une politique autonome sans avoir à rendre constamment des comptes aux marchés et aux politiciens. Trump lui-même a conclu que le marché était optimiste quant à l'avenir, soulignant que l'indice Dow Jones Industrial Average avait atteint des sommets historiques bien au-delà des 50 000 points.

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