Les actions asiatiques signent une deuxième séance consécutive de progression ce vendredi, soutenues par une rotation des capitaux vers les entreprises liées à l'intelligence artificielle. À la Bourse de Tokyo, l'action SoftBank s'envole de 11 %, tandis que la tendance haussière se propage aux marchés européens et au Nasdaq avant l'ouverture de la bourse américaine.

L'intelligence artificielle propulse les actions asiatiques

Le rebond de SoftBank et Lenovo

Les actions asiatiques prolongent leur progression pour une deuxième séance d'affilée en cette fin de semaine. L'indice MSCI Asie grimpe d'environ 1 %, porté par une rotation sectorielle très nette. Le marché nippon se distingue particulièrement, avec un indice Nikkei 225 qui s'adjuge 2,7 % ce vendredi.

Le mouvement de capitaux se concentre sur la holding SoftBank, dont le titre gagne 11 % à la clôture de Tokyo. Les acteurs du marché se positionnent massivement sur l'entreprise japonaise. Cet engouement s'explique par l'exposition grandissante du groupe aux infrastructures liées au développement mondial de l'intelligence artificielle (IA).

L'action Lenovo suit cette même trajectoire et touche pour sa part son plus haut niveau depuis 26 ans à la Bourse de Hong Kong. L'équipementier informatique chinois tire directement les fruits de ses récents résultats financiers trimestriels. Ses divisions dédiées au matériel pour l'IA affichent des performances commerciales largement supérieures aux prévisions initiales.

Un optimisme boursier qui gagne l'Europe et Wall Street

La dynamique haussière observée sur le continent asiatique se propage aux autres places financières mondiales. Les flux d'investissement se dirigent en priorité vers les valeurs technologiques et les fabricants de semi-conducteurs. Cette tendance favorable devrait se poursuivre tout au long de la journée boursière.

À 8h17, heure de Paris, les contrats à terme sur l'indice technologique Nasdaq 100 américain affichent une hausse de 0,4 % en pré-marché. Les indices boursiers européens pointent également vers une ouverture dans le vert, bénéficiant par ricochet des bonnes performances enregistrées en Asie durant la nuit.

Sur le plan macroéconomique, la publication de données allemandes vient conforter cette ambiance positive en Europe. L'indice du climat des affaires GfK s'établit à -29,8, un chiffre qui dépasse les attentes du marché fixées à -34. Par ailleurs, la croissance du PIB allemand pour le premier trimestre 2026 est confirmée à 0,3 % en rythme trimestriel, validant le rebond progressif de la première économie de la zone euro.

IA générative et macroéconomie : Anthropic défie OpenAI

La course à l'introduction en bourse

Au sein du secteur technologique américain non coté, la compétition financière s'intensifie. OpenAI conserve son leadership en termes de revenus sur le premier trimestre 2026, avec près de 5,7 milliards de dollars engrangés. L'entreprise devance ainsi son principal concurrent d'environ un milliard de dollars sur cette période, d'après les dernières données rapportées par le média The Information.

La société Anthropic affiche pour sa part un rythme d'expansion nettement supérieur à celui de ses pairs. Les revenus annualisés de l'entreprise approchent désormais la barre des 45 milliards de dollars. Ce montant dépasse largement les quelque 25 milliards de dollars de revenus annualisés actuellement estimés pour OpenAI.

Anthropic anticipe un deuxième trimestre 2026 exceptionnel sur le plan de la rentabilité. Son chiffre d'affaires trimestriel devrait doubler pour atteindre 11 milliards de dollars, avec un bénéfice net projeté autour de 600 millions de dollars. Ces deux géants de l'intelligence artificielle prépareraient activement leur introduction en bourse pour la fin de l'année.

Tensions géopolitiques et matières premières

Du côté des matières premières, le contexte de politique internationale pèse sur le volume des échanges. Les facteurs géopolitiques brident la prise de risque sur certaines classes d'actifs depuis plusieurs jours. Le président américain Donald Trump a notamment décidé ce jeudi d'envoyer 5 000 soldats supplémentaires en Pologne pour renforcer le flanc est de l'Europe.

Les marchés énergétiques restent sous surveillance suite aux récentes déclarations au Moyen-Orient. Malgré les signaux d'une position de négociation plus ferme de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz et la présence de nouveaux stocks d'uranium enrichi dans le pays, le baril de pétrole brut Brent recule sous les 102 dollars ce matin.

Le cours de l'or physique s'inscrit en baisse, retombant vers le seuil des 4 540 dollars l'once. Ce repli technique indique des prises de bénéfices partielles de la part des grands investisseurs institutionnels. En parallèle, sur le marché des devises, le yen maintient sa faiblesse autour de 159 face au dollar américain, pénalisé par un chiffre d'inflation japonaise d'avril inférieur aux prévisions initiales.

Source: xStation5