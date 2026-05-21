Le gouvernement américain soutient la révolution quantique

Le ministère américain du Commerce a annoncé publiquement qu’il allait allouer jusqu’à 2 milliards de dollars de subventions aux entreprises actives dans le domaine de l’informatique quantique. Lors de la séance de jeudi, les valorisations des entreprises de ce secteur ont bondi de plus de 20 %. Ces subventions s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Chips and Science », approuvée sous le mandat du président Joe Biden. Cette initiative vise à renforcer les atouts clés du secteur américain des hautes technologies. Il est important de noter qu’elle prévoit que le gouvernement ne se contentera pas de distribuer des subventions, mais prendra également des participations dans des entreprises quantiques – bien que les détails ne soient pas encore connus. La plus grande entreprise devant bénéficier de ce financement est IBM. La société devrait recevoir environ 1 milliard de dollars de subventions, ce qui devrait contribuer à accélérer le développement de puces spécialisées pour les ordinateurs quantiques. Les actions de la société ont progressé d’environ 8 % aujourd’hui. Des hausses encore plus importantes sont enregistrées par des entreprises plus petites telles que GlobalFoundries (GFS.US), D-Wave (QBTS.US), Rigetti (RGTI.US), Infleqtion (INFQ.US) et Quantum (QMCO.US). Les hausses chez ces petits acteurs dépassent les 20 %. Le Wall Street Journal rapporte également que la Maison Blanche travaille sur un décret présidentiel relatif à l'informatique quantique, mais les détails législatifs restent encore inconnus. IBM.US (D1) Les hausses enregistrées aujourd’hui ont permis au cours de sortir d’un canal baissier très prononcé ; toutefois, pour qu’un véritable revirement de tendance soit confirmé, le cours doit revenir au moins jusqu’aux niveaux de retracement de Fibonacci de 50 % et 38,2 %. Un facteur baissier de poids susceptible de faire obstacle est le croisement des moyennes mobiles EMA100 et EMA200. Source : xStation5

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