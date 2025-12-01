Avant l'ouverture des marchés européens (01.12.2025)

Le récent rebond observé à Wall Street ralentit en ce début décembre, période saisonnièrement favorable pour le marché boursier en raison du phénomène appelé « rallye de Noël ». Les pertes les plus importantes sont observées sur les contrats du Nasdaq 100 (NASDAQ 100 : -0,9 %) et des petites entreprises du Russell 2000 (Russell 2000 : -0,8 %), avec des baisses légèrement moins marquées pour l'US500 (-0,7 %) et le Dow Jones (-0,5 %). L'EU50 recule de 0,4 %, tout comme le DE40, qui a effacé les gains des deux dernières séances.

Donald Trump a déclaré qu'il « savait qui il allait choisir [comme prochain président de la Fed] et qu'il l'annoncerait bientôt ». Selon Kevin Hassett, conseiller économique en chef de Trump et candidat potentiel, le nouveau président de la Fed pourrait être annoncé avant la fin de l'année.

L'OPEP+ a accepté de maintenir les limites de production de pétrole pour l'année 2026 et a approuvé un mécanisme d'évaluation de la capacité de production maximale des États membres, qui sera utilisé pour fixer les quotas à partir de 2027. En outre, huit pays de l'OPEP+ ont essentiellement accepté de suspendre les augmentations de production pour le premier trimestre 2026.

La réalisation de bénéfices records récents motive les baisses de la séance asiatique. Le Nikkei 225 enregistre la plus forte baisse (JP225 : -1,9 %), pénalisé par le discours du président de la Banque du Japon, qui a pour la première fois évoqué une possible hausse des taux en décembre.

L'indice chinois HSCEI (CHN.cash : -0,3 %) et l'indice australien ASX/S&P 200 (AU200.cash : -0,4 %) sont également dans le rouge. Le président de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a annoncé que « la banque examine les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux d'intérêt lors de la réunion de décembre ».

Il s'agit du premier signal sérieux d'un éventuel retour à la hausse des taux d'intérêt au Japon, particulièrement significatif compte tenu des inquiétudes liées aux pressions accommodantes du nouveau Premier ministre. M. Ueda a souligné que les taux réels (ajustés en fonction de l'inflation) restaient très bas et que la banque continuerait à resserrer sa politique monétaire si les données macroéconomiques correspondaient aux prévisions. Le marché des swaps table actuellement sur une probabilité d'environ 60 % de hausse en décembre et de 90 % en janvier.

L'indice PMI manufacturier japonais a augmenté moins que prévu (48,7 ; prévision 48,8 ; précédemment 48,2), indiquant un recul de l'activité industrielle pour le cinquième mois consécutif. L'industrie japonaise est toujours confrontée à une demande affaiblie et à une baisse des nouvelles commandes, même si la confiance des entreprises a atteint son plus haut niveau en 10 mois et que les prix ont augmenté.

Sur le marché des changes, on observe principalement un rebond du yen, qui était sous pression depuis plusieurs semaines en raison de la politique budgétaire expansionniste du nouveau Premier ministre et de l'augmentation générale de l'appétit pour le risque (USDJPY, EURJPY : -0,3 %, GBPJPY : -0,4 %).

L'indice du dollar trade à un niveau stable, les pertes face au yen étant compensées par les gains face aux devises émergentes (USDINR : +0,4 %, USDZAR : +0,2 %). La livre sterling est la devise la plus faible du G10. L'EURUSD trade à un niveau stable à 1,159. Le Brent et le WTI rebondissent d'environ 1,9 % après la décision de l'OPEP de limiter la production pour 2026.

Le NATGAS corrige de 1,8 % après trois séances consécutives de hausse.

Les métaux précieux entament le mois de décembre dans le vert : le platine et le palladium enregistrent les gains les plus importants (respectivement 2,5 % et 2,1 %), l'or progresse de 0,4 % à 4 240 USD l'once et l'argent atteint un nouveau record historique à 57 USD l'once (+0,9 %).

Le Bitcoin recule de 5,5 % à 86 000 USD et l'Ethereum de 6,9 % à 2 830 USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."