Avant l'ouverture des marchés européens (02.10.2025)

La séance asiatique a été marquée par de forts gains sur les principaux indices boursiers ; le Nikkei a progressé de plus de 1,2 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,6 %. Le marché s'est concentré sur l'accord conclu entre Samsung et SK Hynix avec OpenAI ; les actions de SK Hynix ont atteint leur plus haut niveau en 25 ans (en hausse de 9 %), tandis que Samsung a gagné plus de 4 %. Sur le plan macroéconomique, la confiance des consommateurs japonais s'est légèrement améliorée, passant de 35,2 et 34,9 précédemment à 35,3.

La reprise en Asie s'est traduite par une amélioration du sentiment pour les indices à terme européens et américains, le US100 grimpant de 0,25 % vers le niveau de 25 100. À 9 h GMT, les données sur le marché du travail de la zone euro seront publiées, suivies des demandes d'allocations chômage aux États-Unis à 12 h 30 GMT et d'une révision des commandes de biens durables à 14 h GMT.

Les données sur l'emploi ADP, plus faibles que prévu, ont été bien accueillies par les marchés hier, alimentant les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed dans le courant de l'année. Le rapport NFP de demain sera probablement retardé, laissant la Fed avec des données sur le marché du travail plutôt accommodantes, ce qui laisse entrevoir deux nouvelles baisses cette année.

Selon Goldman Sachs, la probabilité d'une accélération de la croissance économique aux États-Unis a désormais augmenté. D'autre part, S&P Global a averti que la fermeture actuelle du gouvernement américain ajoute de l'incertitude aux perspectives économiques générales.

Fitch Ratings a commenté la fermeture du gouvernement américain : « Une perturbation prolongée pourrait légèrement ralentir la croissance économique américaine. (...) L'impact macroéconomique de la fermeture est limité à court terme. » Les marchés considèrent la fermeture comme potentiellement accommodante, ce qui soutient l'or mais affecte le dollar américain

Les actions Intel ont progressé hier après que Semafor ait annoncé que la société était en pourparlers pour ajouter AMD à sa liste de clients. De même, les actions Pfizer ont bondi de plus de 6 % après la révision à la hausse de la note attribuée par les analystes de BMO et l'annonce par Politico que Trump avait reporté les droits de douane sur les produits pharmaceutiques afin de négocier les prix des médicaments.

La semaine dernière, Trump avait menacé d'imposer des droits de douane à trois chiffres sur les importations pharmaceutiques à compter de mercredi. La Maison Blanche affirme désormais qu'il ne sera peut-être pas nécessaire de les imposer. Selon un responsable de la Maison Blanche, l'administration Trump a suspendu son projet d'imposer ces droits de douane afin de négocier des accords avec les géants pharmaceutiques pour éviter des droits de douane plus élevés sur leurs produits de marque, comme celui annoncé avec Pfizer.



