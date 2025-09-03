Avant l'ouverture des marchés européens (03.09.2025)

Wall Street a clôturé en baisse hier, reflétant les inquiétudes du marché face au regain d'incertitude trade et à un rapport ISM manufacturier plus faible que prévu. Les contrats à terme indiquent un pessimisme persistant pour la séance d'aujourd'hui (US500 : -0,3 %, EU50 : -0,3 %).

Donald Trump a annoncé qu'il demanderait à la Cour suprême un examen accéléré d'une décision de la cour d'appel qui a déclaré illégale la plupart de ses droits de douane. Il a averti que leur suppression nuirait à l'économie américaine, attribuant la responsabilité de la baisse des marchés boursiers à cette décision. L'application de la décision a été reportée au 14 octobre afin de laisser le temps à la Cour suprême de se prononcer. Les exportations américaines de GNL ont atteint un niveau record de 9,33 millions de tonnes en août grâce à l'augmentation de la production à Plaquemines. L'Europe est restée le principal acheteur, avec 6,16 millions de tonnes importées (66 %), soit une hausse par rapport à juillet.

La demande a diminué en Asie et en Amérique latine.

Dans la région Asie-Pacifique, les baisses dominent, sous l'effet de l'incertitude commerciale, des données mitigées de l'indice PMI chinois et des prises de bénéfices. AU200.cash a clôturé dans le rouge pour la quatrième séance consécutive (-1,25 %), tandis que CHN.cash (-1,1 %), HK.cash (-0,9 %) et le Nikkei 225 japonais ( JP225 : -0,55 %) ont également reculé, bien que les pertes japonaises aient été atténuées par les gains enregistrés par certains exportateurs (par exemple, Canon : +0,5 %).

Le PIB australien a dépassé les attentes au deuxième trimestre, avec une croissance de 0,6 % en glissement trimestriel (prévisions : 0,5 %, précédent : 0,3 %). La croissance a été tirée par la consommation privée (produits de première nécessité et articles discrétionnaires tels que les loisirs, la culture, les cafés) et les dépenses publiques (0,2 point de pourcentage). Les exportations nettes sont restées positives malgré les droits de douane, tandis que les investissements ont diminué, de nombreux projets d'infrastructure étant en voie d'achèvement.

Le PIB de la Corée du Sud a également dépassé les attentes au deuxième trimestre, avec une croissance de 0,7 % en glissement trimestriel (prévisions et précédent : 0,6 %).

L'indice PMI des services Caixin de la Chine a atteint de manière inattendue son plus haut niveau en 15 mois (53 contre une prévision de 52,4 et un précédent de 52,6), principalement grâce à la croissance des nouvelles activités. Cependant, les marges restent sous pression en raison de la hausse des salaires et des coûts des matières premières, ce qui incite les entreprises à supprimer des emplois.

Le dollar américain s'est raffermi par rapport à la plupart des devises pour la deuxième séance consécutive, enregistrant les gains les plus importants par rapport aux devises des marchés émergents (par exemple, USDPLN : +0,2 %). La pression sur la livre sterling se poursuit après la vente massive d'obligations britanniques à 30 ans hier (GBPUSD : -0,2 % à 1,336). Le yen a prolongé ses pertes (USDJPY : +0,2 %), tandis que le dollar australien (AUDUSD : -0,1 %) et l'euro (EURUSD : -0,1 % à 1,1628) ont montré la plus grande résistance.

Le pétrole a connu une correction après ses récents gains (Brent et WTI en baisse d'environ -0,4 %), le gaz naturel a reculé de 0,5 %, se rapprochant de l'ouverture d'hier.

L'or a ralenti sa forte hausse, mais s'est maintenu au-dessus du niveau record de 3 500 $ l'once (-0,05 % à 3 530 $ l'once). L'argent a également subi une correction (-0,5 % à 40,69 $ l'once).

