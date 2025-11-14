🚩Les contrats à terme sur le cacao et le café chutent fortement en raison des accords commerciaux entre les États-Unis et l’Amérique du Sud 📉

Aujourd’hui, les contrats à terme sur le café et le cacao sur l’ICE perdent du terrain. Cette baisse intervient après l’annonce par la Maison-Blanche de nouveaux accords commerciaux-cadres avec l’Argentine, le Guatemala, le Salvador et l’Équateur, visant à réduire le coût des produits alimentaires aux États-Unis — en particulier le café, le cacao, les bananes, le bœuf et certains autres produits agricoles. Ces annonces font suite aux promesses répétées du président Donald Trump et de ses alliés de soulager la hausse des prix alimentaires, mais les responsables n’ont pas fourni d’estimations concrètes sur l’ampleur de la baisse des coûts pour les consommateurs. Un responsable américain a déclaré hier : « (…) Nous attendons un effet positif sur le café et le cacao grâce à ces accords ». Le marché perçoit cette initiative comme un signal d’amélioration des conditions d’approvisionnement et d’un potentiel allègement tarifaire, notamment avec le Brésil. Données d’inflation (IPC septembre 2025) : Café : +18,9 %

Bananes : +6,9 %

Bœuf : +14,7 % Les économistes soulignent que certaines de ces hausses de prix proviennent des tarifs instaurés sous l’ère Trump, notamment sur les biens que les États-Unis ne peuvent produire en grande quantité, comme le café. Malgré les nouveaux accords, les droits de 50 % sur le Brésil, l’un des principaux fournisseurs américains de café et de bœuf, restent en vigueur, limitant l’effet potentiel sur les prix. Les règles tarifaires restent inchangées pour : Guatemala, Salvador, Équateur : tarif réciproque maintenu à 10 %

Équateur : tarif réciproque supplémentaire maintenu à 15 % La Maison-Blanche précise que ces cadres supprimeront les tarifs sur certains produits spécifiques ne pouvant être produits en quantité suffisante aux États-Unis, mais les détails restent vagues concernant les produits et volumes concernés. Pour l’Argentine, les États-Unis prévoient de supprimer les droits sur certaines ressources naturelles et intrants pharmaceutiques non disponibles localement. Les responsables ont souligné les effets positifs possibles sur les prix du café et du cacao, mais ont reconnu qu’ils ne pouvaient ni quantifier l’impact ni garantir l’ampleur des économies pour les consommateurs. Ils ont également précisé que l’effet réel sur les prix dépendra de la manière dont les tarifs sont absorbés le long de la chaîne d’approvisionnement — par les importateurs, les grossistes ou les détaillants — ainsi que d’autres facteurs incontrôlables comme les aléas climatiques affectant les récoltes. La Maison-Blanche prévoit que ces accords commerciaux réciproques avec les quatre pays seront signés et rendus publics dans les deux semaines, bien que de nombreuses barrières non tarifaires existantes demeurent. Ces accords s’inscrivent dans une stratégie plus large de l’administration lors du voyage de Trump en Asie, où des accords similaires ont été annoncés avec le Vietnam et la Thaïlande, et des accords réciproques complets avec la Malaisie et le Cambodge. Graphiques COCOA et COFFEE (intervalle D1)

Les contrats à terme sur le cacao et le café sont en baisse aujourd’hui. Le café atteint son plus bas niveau depuis deux mois, tandis que le cacao est le moins cher depuis début 2024. Le RSI pour le cacao est tombé sous 30, signalant une situation de survente. Pour le café, on observe un motif en tête-épaules inversé avec une zone de support clé entre 315 et 320 pts. Source: xStation5 Source: xStation5

