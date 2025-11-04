Avant l'ouverture des marchés européens (04.11.2025)

Points clés Les indices asiatiques sont mitigés, les bourses chinoises sont en baisse ;

Les contrats à terme sur indices américains et européens reculent avant l'ouverture ;

La RBA maintient ses taux inchangés, Bullock n'exclut pas de nouvelles baisses ;

Le ministre japonais des Finances exprime son inquiétude face à la forte appréciation du yen ;

La Chine subventionne l'énergie pour l'IA, soutenant ainsi le secteur des puces électroniques ;

Le dollar américain reste fort par rapport aux principales devises ;

L'or recule légèrement dans la matinée ;

Le pétrole sous la moyenne mobile exponentielle à 50 jours ;

Le bitcoin sous les 105 000 dollars, les cryptomonnaies sous pression.

Les indices asiatiques affichent des résultats mitigés avant l'ouverture des marchés européens : le Nikkei 225 recule de 0,36 %, le Hang Seng progresse de 0,25 % et le Shanghai Composite perd 0,19 %. Les difficultés rencontrées par le secteur de l'intelligence artificielle et le ralentissement de la croissance en Chine affectent le moral des investisseurs.

Les contrats à terme sur les indices américains et européens sont en baisse avant l'ouverture européenne, le S&P 500 reculant de 0,9 % et les contrats à terme du Nasdaq de 1,2 %. Le sentiment est négatif après la forte hausse de la veille, les investisseurs s'attendant à une séance plus prudente.

La Banque centrale australienne (RBA) a laissé ses taux d'intérêt inchangés à 3,6 %, comme prévu. La gouverneure Michele Bullock a indiqué qu'il n'y aurait probablement pas d'autres baisses de taux et que l'inflation resterait supérieure à l'objectif jusqu'au second semestre 2026. Le ton des remarques de Mme Bullock et les commentaires qui ont suivi la décision de la banque semblent prudemment optimistes, ce qui a entraîné un léger affaiblissement de l'AUD.

Le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a mis en garde contre les mouvements « unilatéraux » et violents du yen, soulignant la nécessité de surveiller le marché des devises avec une grande vigilance. Le yen s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis la mi-février, mais la réaction du gouvernement pourrait mettre un terme à sa chute. M. Katayama a évoqué des « mouvements unilatéraux brutaux » du yen.

La Chine a annoncé des subventions énergétiques pour les grands centres de traitement de données IA tels que ByteDance, Alibaba et Tencent, réduisant ainsi de moitié leurs factures d'énergie. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir l'industrie nationale des puces IA en réponse aux restrictions sur les importations de puces américaines.

Sur le marché des devises, le dollar américain reste fort, l'indice DXY se situant autour de 99,7, proche de son plus haut niveau depuis trois mois. Le yen japonais affiche actuellement les meilleures performances.

Dans le même temps, nous observons les plus fortes baisses dans les devises australiennes et néo-zélandaises.

L'or est en baisse de 0,65 % à environ 3 975 dollars l'once troy, malgré une tendance haussière à long terme.

Le Brent est en légère baisse d'environ 0,30 % à 64,71 dollars le baril et reste en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, ce qui pourrait indiquer une poursuite de la tendance baissière pour cet instrument.

Les cryptomonnaies font partie des actifs les moins performants, le bitcoin étant tombé sous le seuil clé des 105 000 dollars après une vague de ventes intense sur le marché à la suite d'une attaque de pirates informatiques contre la plateforme DeFi Balancer. L'ether a perdu près de 9 % en peu de temps, ce qui a accru l'incertitude sur les marchés.

