Avant l'ouverture des marchés européens (06.11.2025)

Points clés Résultats mitigés dans le secteur technologique : Qualcomm a dépassé les prévisions, mais a connu une baisse après la clôture du marché en raison d'une importante dépréciation fiscale ; Arm a connu une forte hausse grâce à des revenus et des prévisions très solides.

au-dessus de 1,15. La Chine signale sa conformité : la Chine a effectué son premier achat de blé américain en plus d'un an, ce qui est interprété comme une avancée positive pour la relation commerciale.

Recul des actions américaines : les indices américains ont récupéré une partie de leurs pertes récentes, mais les contrats à terme ont finalement effacé les gains importants enregistrés hier. Le S&P 500 a clôturé la séance au comptant en hausse de 0,37 %, tandis que le Nasdaq a progressé de 0,65 %.

Séance mitigée en Asie : Les échanges ont été mitigés en Asie ; le Nikkei 225 (JP225) a reculé de 0,5 %, contrastant avec les indices chinois (CHN.Cash et CH50) qui ont progressé de plus de 1 %.

Le pétrole tente de rebondir : le pétrole tente une légère reprise, gagnant 0,35 %, bien que le WTI reste sous la barre des 60 dollars le baril.

Les métaux précieux progressent : l'or est en hausse de 0,2 %, trade à une douzaine de dollars du seuil des 4 000 dollars, et l'argent a gagné 0,7 %, dépassant le niveau des 48 dollars.

Le dollar américain s'affaiblit : le dollar est nettement en baisse aujourd'hui ; l' EUR/USD est repassé au-dessus de 1,15 , l' AUD/USD trade au-dessus de 0,65 et le GBP/USD défend le niveau de soutien de 1,30 .

Arm surpasse les attentes : Arm a publié des résultats solides pour le deuxième trimestre fiscal 2026, avec un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars (soit une hausse de 34 % en glissement annuel) et un BPA de 39 cents (contre 33 cents prévus). Arm a annoncé un chiffre d'affaires de 1,225 milliard de dollars et un BPA de 0,41 dollar pour le troisième trimestre, dépassant les attentes du marché. L'action a progressé de 4,5 % après la clôture de la bourse.

La Chine reprend ses achats de blé américain : La Chine a effectué son premier achat de blé américain depuis plus d'un an, comprenant deux livraisons en décembre pour un total de 120 000 tonnes. Cela est considéré comme un signal positif indiquant l'intention de la Chine d'honorer l'accord trade (au moins temporairement). Les prix ont déjà grimpé à 550 cents la livre, leur plus haut niveau depuis juillet.

Snapchat bondit grâce à un accord sur l'IA : Snapchat a bondi de 14 % après la clôture de la bourse, suite à l'annonce d'un partenariat avec Perplexity visant à intégrer la recherche par IA et d'autres outils dans l'application de réseau social. L'action Snap a perdu plus de 30 % cette année et plus de 80 % au cours des cinq dernières années.

Trump réfléchit à la situation au Venezuela : Selon le Wall Street Journal, Donald Trump hésiterait à lancer une attaque directe contre le Venezuela. Les États-Unis n'ont pas clairement énoncé l'objectif de la récente escalade (au-delà de la lutte contre le trafic de drogue), ce qui soulève des questions quant à savoir si le but est de renverser Maduro ou d'obtenir de nouvelles concessions.

Probabilité d'une baisse des taux : TD Securities indique une forte probabilité de baisse des taux d'intérêt lors de la décision de la banque centrale aujourd'hui.

Opposition à la hausse des taux de la BoJ : le chef du Parti de l'innovation japonais, qui fait partie de la coalition au pouvoir, a averti qu'une hausse des taux à court terme par la Banque du Japon (BoJ) pourrait envoyer un signal négatif aux entreprises concernant les projets du gouvernement. L'USD/JPY se maintient près du niveau de 154.

OpenAI sollicite un crédit massif : OpenAI aurait demandé au gouvernement américain une garantie de prêt de 1 000 milliards de dollars pour financer l'expansion de son infrastructure d'IA.

Annonce de Trump dans un contexte de crise aérienne : Donald Trump doit faire une déclaration aujourd'hui à 15h00 (CET). Les médias suggèrent que cette annonce vise à détourner l'attention de la crise du transport aérien américain causée par la fermeture du gouvernement qui limite le travail des contrôleurs aériens. Le nombre de vols est en forte baisse et 30 aéroports devraient fermer.

Début de la conférence de la BCE : la conférence de la BCE sur le marché monétaire débute aujourd'hui, avec des discours de personnalités clés telles que Schnabel (BCE), Williams (Fed) et Tschudin (BNS).

Coopération dans le domaine des terres rares : le Japon et les États-Unis discutent d'une coentreprise pour l'extraction de minéraux de terres rares près de l'île japonaise de Minamitoi. Cette initiative vise à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, l'extraction préliminaire devant commencer l'année prochaine.

