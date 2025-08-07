Avant l'ouverture des marchés européens (07.08.2025)

Wall Street a clôturé dans le vert hier, effaçant une partie des pertes enregistrées en fin de semaine dernière ( S&P 500 : +0,7 %, DJIA : +0,2 %, Nasdaq : +1,2 %). Les petites capitalisations ont connu une correction ( Russell 2000 : -0,2 %). Les contrats à terme sur indices en Europe et aux États-Unis laissent présager un optimisme persistant lors de la séance d'aujourd'hui ( NASDAQ 100 : +0,25 %, S&P 500 : +0,2 %, EU 50 : +0,45 %).

Apple (AAPL.US) a annoncé un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau « programme de fabrication américain ». Ces fonds serviront à construire de nouvelles installations qui produiront des composants pour les produits Apple. Le projet vise à créer 20 000 nouveaux emplois sur quatre ans et s'inscrit dans le programme de Trump en faveur de la fabrication américaine. L'action Apple a prolongé ses gains après la clôture de 2,5 %.

Les exemptions de droits de douane annoncées sur les semi-conducteurs alimentent l'optimisme sur les marchés asiatiques. Le JP225 , le HK.cash et le CHN.cash progressent d'environ 0,5 %, l' AU200 est stable, tandis que le Nifty 50 indien continue de reculer en raison du relèvement à 50 % des droits de douane de rétorsion imposés par Trump.

Toyota a annoncé une baisse de 37 % de son bénéfice net pour le dernier trimestre. La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice d'exploitation, passant de 3 800 milliards de yens à 3 200 milliards, invoquant les droits de douane. La balance commerciale chinoise a chuté plus que prévu (de 114,7 milliards de dollars à 98,2 milliards ; prévisions : 104,7 milliards), en raison d'une augmentation inattendue des importations (+4,1 % a/a, prévisions : -1 %, précédent : +1,1 %). Les exportations ont bondi de 7,2 % (prévisions : 5,6 %, précédent : 5,9 %), indiquant une forte activité maritime lors de la trêve commerciale avec les États-Unis, qui devrait être prolongée au-delà du 12 août. Sur le marché des changes, les devises antipodales sont en tête ( AUDUSD : +0,2 %, NZDUSD : +0,25 %), soutenues par l'augmentation de l'excédent commercial de l'Australie.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est mitigé : le Bitcoin est en baisse de 0,5 % à 114 670 dollars, l'Ethereum est en hausse de 0,15 % à 3 680 dollars, tandis que la plupart des tokens de moindre importance sont en baisse (Chainlink : -0,5 %, Solana : -0,2 %).

