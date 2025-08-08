Avant l'ouverture des marchés européens (08.08.2025)

Les indices asiatiques affichent peu de changements en cette dernière séance de la semaine. Les indices chinois reculent de 0,30 à 0,45 % , l'indice principal australien progresse de 0,15 % et le SG20cash de Singapour recule de 0,15 % . Le JP225 japonais se démarque en gagnant 1,60 % après une mise à jour des conditions commerciales.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 15 % sur les lingots d'or stratégiques de grande taille (1 kg et 100 oz) utilisés pour les livraisons COMEX. Cette mesure pourrait perturber les liens entre Londres et New York, contraindre les positions courtes à se clôturer ou à se renouveler, et resserrer les conditions de financement dans le système bancaire londonien spécialisé dans les métaux précieux.

JP Morgan s'attend désormais à ce que la Fed assouplisse sa politique de manière plus agressive, en commençant à baisser ses taux en septembre. La banque cite la faiblesse du marché du travail comme principal facteur de ce revirement accommodant. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent actuellement sur une baisse d'environ 59 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui laisse une marge pour un nouvel ajustement des anticipations.

