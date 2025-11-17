Points clés Matériel : Dell (DELL), HP (HPQ) et Lenovo (LNVGY) dégradés face à un super-cycle mémoire impactant les marges et les multiples.

Logiciel : Snowflake (SNOW) bénéficie d’une hausse de cible, CRM voit son objectif abaissé, et RBRK est relevé à l’achat.

Papier & Emballage / Semi-conducteurs : Ball, O-I et Sylvamo sont relevés à l’achat tandis que Sealed Air (SEE) signe une acquisition à 10,3 Mds$, et la demande HBM soutient Micron (MU).

Matériel & Composants DELL, HPQ, Asustek (ASUUY) et Pegatron (PGTRF) ont été dégradés à Underweight par Morgan Stanley dans le secteur PC Hardware.

HPE, Lenovo (LNVGY) et Gigabyte ont été abaissés de Overweight à Equal Weight , Morgan Stanley soulignant un super-cycle mémoire sans précédent , avec prix NAND et DRAM en hausse de 50 % et 300 % sur 6 mois .

L’analyse note que les OEMs/ODMs PC et Serveurs (plus DRAM) sont plus exposés que les OEMs de stockage (plus NAND), Dell, Lenovo et Asustek étant les plus “à risque”. Logiciel Clearwater Analytics (CWAN) voit ses actions progresser après des négociations rapportées par Bloomberg impliquant Warburg et Permira pour un rachat.

Snowflake (SNOW) voit son objectif relevé à 310 $ par Bank of America, sur la base d’une demande saine et d’une hausse de 3,7 % du revenu produit , avec des pages vues Q3 de 25M (+8,7 % vs tendances saisonnières).

Salesforce (CRM) voit son objectif abaissé à 305 $ avant résultats, Bank of America évoquant un 3Q/4Q en attente de croissance , avec une meilleure dynamique à venir.

Berkshire (RBRK) a été relevé à “Acheter” par Mizuho. Papier & Emballage Ball (BALL), O-I (OI) et Sylvamo (SLVM) ont été doublement relevés à “Acheter” par Bank of America, soutenus par momentum et catalyseurs positifs .

Weyerhaeuser (WY), Kraton (KRT) et Packaging Corp (PCH) ont été dégradés à Underperform , faute de catalyseurs à court terme .

Sealed Air (SEE) a signé un accord définitif d’acquisition par des fonds affiliés à CD&R, valorisé à 10,3 Mds$, avec un paiement de 42,15 $/action en cash aux actionnaires. Semi-conducteurs Tous attendent les résultats de NVDA cette semaine (mercredi 19/11 après clôture).

Les actions de mémoire et flash continuent de montrer de la force , avec MU, WDC, STX, SNDK prolongeant leur rallye annuel.

Piper maintient Overweight sur MU , citant une demande HBM robuste et une capacité HBM3e 2026 quasiment vendue .

Rosenblatt relève son objectif MU à 300 $ en raison d’une inflation rapide des prix de la mémoire.

