Avant l'ouverture des marchés européens (17.11.2025)

Les indices de la région Asie-Pacifique connaissent une séance mitigée. Les indices chinois perdent entre 0,50 % et 0,70 %, l'indice australien AU200.cash gagne 0,45 % et l'indice japonais JP225 recule de 0,50 %.

Sur le marché des changes, la volatilité est limitée. Les fluctuations de la plupart des paires de devises sont limitées à une fourchette de +/-0,15 %. Le dollar américain rebondit, gagnant 0,15 %. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'est exprimé avec prudence au sujet d'une nouvelle baisse des taux en décembre, indiquant que les données ne le justifiaient pas encore. Actuellement, le marché n'anticipe qu'une probabilité de 43,9 % d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de décembre.

Olli Rehn, de la BCE, a averti que l'inflation pourrait tomber en dessous de l'objectif de 2 % en raison de la baisse des prix de l'énergie, du renforcement de l'euro et du ralentissement de la croissance des salaires ; une baisse en décembre n'est pas exclue, mais les risques sont bilatéraux.

Tokyo prépare un plan de plus de 17 000 milliards de yens pour alléger le coût de la vie et soutenir les investissements dans l'IA et les semi-conducteurs ; l'approbation du gouvernement est attendue vendredi.

Le chiffre préliminaire du PIB a reculé de 1,8 % en rythme annualisé (meilleur que les −2,4 % attendus) en raison de la faiblesse des exportations et de la consommation, liée en partie aux droits de douane et aux nouvelles réglementations en matière de logement. Une note positive a été l'augmentation de 1,0 % des dépenses d'investissement.

Quatre navires armés des garde-côtes chinois ont brièvement pénétré dans les eaux administrées par le Japon près des îles disputées. La Chine a émis des avertissements concernant les voyages et les études au Japon ; Tokyo envoie un diplomate de haut rang à Pékin pour stabiliser les relations.

Berkshire Hathaway a annoncé un nouvel investissement d'environ 4,3 milliards de dollars dans Alphabet, ce qui en fait la dixième plus importante participation du portefeuille de la société.

Samsung augmente les prix de la mémoire de 30 à 60 % — les prix contractuels des DRAM pour serveurs (en particulier les DDR5) ont fortement augmenté en raison des pénuries liées à l'essor de l'IA.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que le département d'État avait l'intention de désigner le cartel Suns (qui serait dirigé par Maduro) comme une organisation terroriste. Trump a déclaré que les États-Unis pourraient engager des pourparlers avec Maduro, alors même que la présence militaire américaine près du Venezuela s'intensifie.

