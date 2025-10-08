Avant l'ouverture des marchés européens (08.10.2025)

Points clés Les contrats à terme sur indices américains évoluent à un niveau stable dans l'attente du compte rendu du FOMC.

Le NZD est aujourd'hui la devise la plus faible du G10 après la baisse de 50 points de base des taux par la RBNZ.

L'or franchit le seuil des 4 000 dollars l'once.

Les contrats à terme sur indices américains s'échangent à un niveau stable, signe de prudence après la récente reprise alimentée par l'optimisme lié à l'IA et les résultats mitigés d'Oracle. Les investisseurs attendent également la publication aujourd'hui du compte rendu de la dernière réunion du FOMC. L'indice EU50 gagne 0,15 %.

Les échanges dans la région Asie-Pacifique restent modérés en raison des jours fériés en Chine et en Corée du Sud, tandis que le pessimisme est alimenté par la baisse des valeurs technologiques suite aux marges décevantes d'Oracle (Baidu : -4 % avant l'ouverture de Wall Street). Le sentiment favorable aux actions suscité par la victoire de Sanae Takaichi à la tête du PLD japonais s'estompe également. Les indices régionaux sont dans le rouge (HK.cash et CHN.cash : -1,4 %, JP225 : -0,45 %, AU200.cash : -0,2 %).

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a surpris en abaissant ses taux d'intérêt de 50 points de base à 2,5 % (consensus Bloomberg : -25 points de base). La décision a été prise à l'unanimité et la banque a laissé entendre qu'elle était ouverte à de nouvelles baisses. Selon la RBNZ, la faiblesse de l'activité économique pourrait être encore aggravée par la prudence des consommateurs, ce qui devrait également contribuer à ramener l'inflation vers le milieu de la fourchette cible de 1 à 3 %. Le NZD est aujourd'hui la devise la plus faible du G10.

L'excédent courant du Japon a dépassé les attentes pour s'établir à 3 776 milliards de yens (consensus Bloomberg : 3 550 milliards, précédent : 2 684 milliards).

Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais subit une forte pression à la vente suite à la décision et au ton accommodants de la RBNZ (NZDUSD : -1 %, EURNZD : +0,65 %). L'indice du dollar américain progresse pour la troisième séance consécutive (+0,3 % à 98,63), atteignant son plus haut niveau depuis le 22 août. La livre sterling, le franc suisse et le yen (le plus faible depuis février) sont tous en baisse d'environ 0,3 % par rapport au dollar. L'EURUSD recule de 0,34 % à 1,1616.

L'or dépasse les 4 000 dollars l'once pour la première fois de son histoire (+1,3 %) dans un contexte de fermeture prolongée du gouvernement américain. La reprise s'étend également aux autres métaux précieux : l'argent gagne près de 2,3 % à 48,90 dollars l'once, tandis que le platine et le palladium progressent chacun d'environ 2,2 %.

Le Brent et le WTI prolongent leur hausse de 0,3 %, tandis que le gaz naturel (NATGAS) recule d'environ 0,9 %.

Les cryptomonnaies continuent de baisser. Le bitcoin recule de 0,5 % à 121 620 dollars, l'ethereum glisse de 1,3 % à 4 432 dollars, et les autres principales altcoins sont également dans le rouge, notamment Solana (-1,9 %), Dogecoin (-1,8 %) et Polygon (-1,6 %).

