BITCOIN EST-IL EN TRAIN DE NOUS ALERTER Bitcoin, actif spéculatif par excellence, a un trait de personnalité particulier : parmi les actifs risqués, il est fréquemment le premier à corriger. C’est pourquoi tout recul du Bitcoin après un plus-haut historique est surveillé de près par les gérants, d’autant que les principaux indices – historiquement corrélés à la cryptomonnaie – évoluent eux-mêmes à des sommets. Aussi, Bitcoin effectue généralement ses pivots majeurs en fin ou en début d’année (décembre/janvier). Cet élément saisonnier contribue à nourrir l’inquiétude actuelle à Wall Street, au-delà d’un discours de Jerome Powell jugé moins accommodant qu’anticipé ou de la montée rapide de l’endettement de certaines entreprises exposées à l’IA, à l’image d’Oracle. Le S&P 500 pourrait ainsi poursuivre sa correction et atteindre les 6450 points avant de rebondir pour le traditionnel rallye de Noël. Comment les marchés actions réagiraient-ils si la cryptomonnaie entrait définitivement dans un marché baissier, durable et cyclique ? Bitcoin devra impérativement clôturer la semaine au-dessus des 93.5k pour maintenir la tendance haussière long terme intacte.

NVIDIA EN SAUVEUR ?

La séance du jour s’annonce passionnante à Wall Street. Au sein d’une correction qui a vu ses poids lourds souffrir hier ­– AAPL, GOOG, LLY figurant d’exceptions – le S&P 500, semble-t-il parfaitement orienté vers le plancher clé des 6450 points, pourrait surprendre en rebondissant dès ce soir, après la clôture.

En effet, Nvidia pourrait emmener les indices américains avec elle et déclencher le classique rallye de fin d’année, en cas de résultats surpassant les attentes. Ce scénario, certes spéculatif, est renforcé par l’expiration à la baisse, ce matin, des contrats à terme sur l’indice de volatilité (VIX), un mouvement généralement favorable aux actifs risqués. UN PAS DE PLUS VERS LA PAIX AU MOYEN-ORIENT Cette nuit, en présence de Donald Trump, Mohammed ben Salmane (MbS) a annoncé une augmentation de 400 milliards de dollars de l’investissement saoudien aux États-Unis, portant le total prévu à 1 000 milliards de dollars (l’équivalent d’environ 80% du PIB du royaume), notamment dans l’industrie et le secteur énergétique américains. Trump a également désigné l’Arabie saoudite comme « pays allié non-membre de l’OTAN » et annoncé une coopération militaire. Cette alliance désormais officielle entre les États-Unis et l’Arabie saoudite s’est progressivement construite depuis plusieurs années — la première étape remontant au changement de leadership en avril 2017 — avec pour objectif ultime, la paix au Moyen-Orient. Malgré ces annonces, le pétrole, l’or et les marchés actions demeurent relativement calmes, Wall Street ayant les yeux rivés sur la publication de Nvidia attendue ce soir après 22h, heure française. Dans le cas de résultats de Nvidia sans surprise, ce soir, le S&P 500 pourrait plonger vers les 6450 points avant de fortement réagir à la hausse. Source : xStation.

