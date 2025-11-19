Prévisions de résultats de NVIDIA : un test important pour le marché technologique et l'essor de l'IA

Aujourd'hui, après la clôture de la bourse, Nvidia publiera son rapport financier pour le troisième trimestre de l'exercice 2026. Cet événement sera l'un des plus importants du secteur technologique, car l'entreprise reste un acteur clé de la révolution de l'intelligence artificielle, fournissant une part importante de la puissance de calcul utilisée dans les centres de données mondiaux. Les marchés et les analystes du monde entier attendent avec impatience ces données, dans l'espoir d'obtenir des réponses à une question fondamentale : le boom technologique alimenté par l'IA est-il toujours d'actualité ? Les révélations de Nvidia détermineront non seulement le maintien de sa position dominante sur le marché en pleine croissance des semi-conducteurs, mais influenceront également le rythme de l'ensemble de la révolution de l'IA. Les chiffres d'aujourd'hui pourraient soit confirmer la vigueur de la plus grande tendance technologique de la décennie, soit suggérer que son élan commence à s'essouffler.

Prévisions de revenus et attentes financières

Les résultats financiers devraient afficher un chiffre d'affaires d'environ 55,19 milliards de dollars, soit une augmentation de 90 à 94 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) devrait s'élever à environ 1,26 dollar, soit une augmentation d'environ 50 % par rapport à l'année dernière. Le segment des centres de données reste le cœur de l'activité, générant près de 90 % du chiffre d'affaires et stimulant une croissance rapide. La marge brute prévue est d'environ 73,7 %, mais elle pourrait être légèrement inférieure en raison de l'augmentation des dépenses de recherche et développement (R&D) et de l'expansion.

Prévisions du marché : trimestre record à portée de main

Chiffre d'affaires estimé : 55,19 milliards de dollars (consensus Bloomberg) Centre de données : 49,31 milliards de dollars Informatique : 41,61 milliards de dollars Réseaux : 7,75 milliards de dollars Jeux vidéo : 4,42 milliards de dollars Visualisation professionnelle : 612,8 millions de dollars Automobile : 621,6 millions de dollars OEM et autres : 162 millions de dollars

55,19 milliards de dollars (consensus Bloomberg) Marge brute ajustée : 73,7 %

Dépenses d'exploitation ajustées : 4,22 milliards de dollars

Résultat d'exploitation ajusté : 36,46 milliards de dollars

Dépenses de R&D : 4,66 milliards de dollars

Bénéfice par action ajusté : 1,26 dollar

Dépenses d'investissement (CapEx) : 1,59 milliard de dollars

Prévisions pour le quatrième trimestre 2026 :

Chiffre d'affaires : 61,98 milliards de dollars

Marge brute ajustée : 74,6 %

Dépenses d'exploitation ajustées : 4,59 milliards de dollars

CapEx : 1,66 milliard de dollars

Prévisions pour l'exercice 2026 :

Chiffre d'affaires : 207,95 milliards de dollars

Dépenses d'investissement (CapEx) : 5,96 milliards de dollars

Principaux segments d'activité

Les segments d'activité les plus importants sont principalement les centres de données, où Nvidia fournit des processeurs et des GPU avancés utilisés pour former et déployer des modèles d'IA. L'architecture Blackwell, présentée avec enthousiasme par Jensen Huang, est le principal moteur de la croissance des performances et de la rentabilité. Des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des clients majeurs tels que Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet confirment la croissance des investissements dans l'IA. Le segment des jeux, bien que connaissant une croissance plus lente, reste une source importante de revenus, grâce à la popularité des cartes GeForce RTX et du service de streaming GeForce NOW.

Nouvelle architecture Blackwell

L'architecture Blackwell est la dernière génération de GPU de Nvidia, produite à l'aide du procédé 3 nm de TSMC. Elle offre une densité de transistors nettement supérieure, ce qui se traduit par une puissance de calcul accrue et une consommation d'énergie réduite. Elle permet des calculs IA rapides et des opérations à grande échelle dans les centres de données, prend en charge des technologies graphiques avancées et s'adapte efficacement aux systèmes multi-GPU, ce qui permet à Nvidia de conserver son avantage concurrentiel. Lors de la publication des résultats, l'attention du marché se portera particulièrement sur les données de vente de cette architecture, considérées comme un indicateur clé de la demande et des performances futures.

Défis du marché

Malgré sa force et son potentiel, Nvidia est confrontée à des défis importants. Les contrôles à l'exportation, en particulier vers la Chine, limitent les opportunités d'expansion sur les marchés stratégiques. Les investissements importants en R&D exercent une pression sur les marges. La concurrence d'entreprises telles qu'AMD et de rivaux chinois s'est récemment intensifiée, en particulier dans les segments en pleine croissance de l'IA et des centres de données. L'historique boursier de Nvidia montre également que même des résultats financiers très très solides peuvent ne pas être immédiatement récompensés par les investisseurs, ce qui augmente la volatilité du cours de l'action.

Scénarios de marché après la publication et réactions des investisseurs

Les résultats trimestriels de Nvidia sont plus que de simples chiffres : ils constituent un test crucial pour l'ensemble du marché technologique et le boom de l'IA. L'interprétation de ces résultats pourrait façonner le secteur pendant des mois, voire des années.

Scénario 1 : les résultats dépassent les attentes – le boom technologique se poursuit

Si Nvidia publie des résultats supérieurs aux prévisions des analystes, le marché réagira avec enthousiasme. Des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes indiquent que la demande en solutions d'IA et en technologie des semi-conducteurs reste très forte et stable. Cela confirmerait que les investissements dans les centres de données, les modèles linguistiques et les infrastructures d'IA progressent plus rapidement que prévu.

Les investisseurs verraient Nvidia non seulement conserver sa position de leader, mais aussi tirer parti de son avantage technologique (par exemple, l'architecture Blackwell), ce qui lui conférerait un avantage concurrentiel significatif. Cela devrait stimuler le cours de l'action, augmenter les capitaux et encourager de nouveaux investissements technologiques, renforçant ainsi la crédibilité des entreprises liées aux semi-conducteurs et à l'IA et attirant de nouveaux investisseurs.

Ce scénario renforce également la confiance du marché dans les valorisations technologiques, contribuant à la stabilisation et à la croissance des indices technologiques et du marché boursier dans son ensemble.

Scénario 2 : résultats inférieurs aux attentes – la bulle de l'IA pourrait se dégonfler

Si les résultats de Nvidia sont inférieurs aux attentes, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices ou de marges, le marché pourrait y voir un signe d'alerte. Des inquiétudes pourraient surgir quant à un éventuel ralentissement de l'essor de l'IA, qui a alimenté les marchés technologiques et des semi-conducteurs au cours des derniers trimestres.

Les investisseurs qui ont misé sur une croissance continue de la demande et de la valeur des actions pourraient commencer à prendre leurs bénéfices et à réduire leurs risques, entraînant une forte correction des prix.

Cette réaction pourrait être particulièrement prononcée compte tenu des valorisations élevées des entreprises technologiques, souvent basées sur les bénéfices futurs attendus.

Des dépenses de R&D inférieures aux prévisions ou une augmentation des coûts d'exploitation pourraient signaler une pression concurrentielle croissante et des limites du marché, ce qui pourrait affecter l'écosystème de l'IA dans son ensemble et les investissements dans ce secteur. Dans les cas extrêmes, ce scénario pourrait déclencher une vague de pessimisme chez les investisseurs, entraînant de nouvelles baisses et une approche plus prudente des investissements dans les technologies d'IA.

Communication et perspective à long terme

Quel que soit le scénario, une communication transparente et claire de la part de la direction de Nvidia sera cruciale. Expliquer les écarts, présenter les stratégies pour les trimestres à venir et présenter des perspectives réalistes mais optimistes peut atténuer considérablement les réactions du marché. Même en cas de correction, les tendances fondamentales du développement de l'IA et des semi-conducteurs restent intactes, et Nvidia, en tant que leader technologique, a le potentiel de rétablir la confiance et de poursuivre sa croissance.

Évaluation avant les résultats

Les ratios cours/bénéfice prévisionnels de Nvidia indiquent une tendance à la baisse pour les trimestres à venir, reflétant les attentes croissantes du marché quant aux résultats futurs. Cette baisse est due à des prévisions dynamiques du bénéfice par action, le marché anticipant non seulement une croissance historique, mais également une accélération supplémentaire des bénéfices liés à l'intelligence artificielle et aux centres de données.

La prime accordée à Nvidia par rapport aux autres entreprises technologiques demeure, mais les valorisations reposent de plus en plus sur des prévisions de bénéfices d'exploitation futurs plus élevés. Une tendance similaire s'observe dans les ratios EV/EBITDA, qui reflètent les attentes des analystes en matière d'efficacité opérationnelle et de marges.

Les rendements cumulés des actions par rapport aux principaux indices soulignent le sentiment très positif des investisseurs et les performances exceptionnelles de Nvidia. Alors que les indices ont progressé de 10 à 20 % depuis le début de l'année, l'action Nvidia a enregistré un rendement supérieur à 30 %, malgré les récentes corrections et une forte volatilité.

Cette surperformance confirme les attentes élevées pour les trimestres à venir, la tendance à la baisse du ratio cours/bénéfice illustrant la confiance des investisseurs dans la croissance future du bénéfice par action et l'expansion des centres de données. Le marché apprécie non seulement les réalisations passées, mais aussi le développement technologique continu et l'expansion commerciale de Nvidia. Compte tenu de la forte croissance du chiffre d'affaires, de la position dominante dans des segments clés et des prévisions optimistes, la réaction du marché au rapport trimestriel devrait être intense. Même de légers écarts par rapport au consensus des analystes pourraient entraîner des fluctuations importantes du cours de l'action, faisant de Nvidia l'une des entreprises technologiques les plus surveillées et les plus valorisées.

Résumé

Le rapport trimestriel de Nvidia est plus qu'une simple série de chiffres : il s'agit d'un test de la durabilité de la révolution de l'IA et de la domination du marché par l'entreprise. La dynamique des résultats, les progrès technologiques de Blackwell et la clarté des perspectives d'avenir influenceront l'orientation du secteur des semi-conducteurs et du secteur technologique au sens large pour les années à venir. Les investisseurs doivent se préparer à la volatilité et reconnaître le rôle exceptionnel de Nvidia en tant que moteur de la transformation numérique mondiale.