Avant l'ouverture des marchés européens (09.09.2025)

La séance Asie-Pacifique a trade dans un climat mitigé. Le JP225 japonais a reculé de 0,95 %, les indices chinois ont fluctué entre −/+0,50 %, tandis que l'AU200.cash australien a perdu 0,50 %.

L'or a progressé de 0,56 % pour atteindre un niveau record de 3 655 $ l'once, et l'argent a dépassé les 41 $ pour la première fois depuis 2011. Le dollar américain s'est légèrement affaibli (USDIDX : -0,11 %). En Australie, l'enquête NAB du mois d'août a révélé que la confiance des entreprises a chuté à 4 (contre 8), tandis que les conditions se sont améliorées à 7 (contre 5). L'emploi a augmenté à 6, la rentabilité à 4, et le carnet de commandes est devenu positif pour la première fois en deux ans.

L'envoyé commercial Akazawa a confirmé que les droits de douane américains sur les produits japonais, y compris les voitures, seront réduits d'ici le 16 septembre. Cependant, les différends restent en suspens et M. Akazawa poursuivra les discussions à Washington.

Séoul a rejeté les demandes américaines similaires à celles faites au Japon, concernant un engagement d'investissement de 350 milliards de dollars. Les négociations sont retardées, les deux parties cherchant des solutions.

Le ministère chinois du Commerce a tenu des discussions avec des responsables canadiens, notamment le premier ministre de la Saskatchewan et le secrétaire parlementaire du premier ministre. Les discussions ont porté sur le commerce, l'agriculture et la coopération énergétique, ce qui témoigne de l'ouverture de Pékin tant au niveau fédéral que provincial.

Le Premier ministre français François Bayrou a été destitué lors d'un vote de confiance, bien que le résultat ait été attendu. L'impact sur les marchés a été limité, l'euro restant globalement inchangé.

Les marchés anticipent des baisses agressives des taux de la Fed, avec une probabilité de 50 points de base en septembre dépendant du rapport sur l'IPC publié jeudi (actuellement 12 %).

Contrairement à l'opinion dominante, le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré que la politique de la Fed n'était pas « exceptionnellement restrictive », soulignant la très forte propension au risque. Il a averti que la politique trade avait ralenti les investissements, mais que les conditions générales restaient favorables.

