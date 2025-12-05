Domo (DOMO) (-19%) recule malgré des résultats Q3 au-dessus des attentes, les investisseurs sanctionnant des billings décevants et les contraintes liées à ses covenants de dette.

Parsons Corporation (PSN) (-20%) chute après la perte d’un contrat majeur de la FAA et du DoT au profit de Peraton, privant l’entreprise d’un projet stratégique de plusieurs milliards de dollars.

Sportsman’s Warehouse (SPWH) (-31%) dévisse après un avertissement sur la demande et une réduction marquée de ses perspectives FY25, signalant une pression promotionnelle persistante sur les marges.

Points clés Sportsman’s Warehouse (SPWH) (-31%) dévisse après un avertissement sur la demande et une réduction marquée de ses perspectives FY25, signalant une pression promotionnelle persistante sur les marges.

Parsons Corporation (PSN) (-20%) chute après la perte d’un contrat majeur de la FAA et du DoT au profit de Peraton, privant l’entreprise d’un projet stratégique de plusieurs milliards de dollars.

Domo (DOMO) (-19%) recule malgré des résultats Q3 au-dessus des attentes, les investisseurs sanctionnant des billings décevants et les contraintes liées à ses covenants de dette.

💻 Technologie & Logiciels Domo (DOMO) (-19%) : billings FQ326 à $73.2M (vs $76M attendu), stagnants sur un an ; inquiétudes liées aux covenants de dette BlackRock.

SentinelOne (S) (-11%) : résultats mitigés ; beat sur revenus et EPS mais guidance 4QFY26 inférieure aux attentes, notamment sur marges et croissance.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) (-2%) : revenus plus faibles sur les segments Serveurs et Hybrid Cloud ; maintien des perspectives FY26 mais à un point de départ plus bas après un FQ4 en dessous des attentes.

Netflix (NFLX) (-1%) : légère baisse après l’annonce du rachat des actifs WBD + HBO pour un EV d’environ $82.7B, avec une finalisation prévue dans 12–18 mois et $2–3B de synergies attendues. ⚛️ Énergie & Infrastructures Oklo (OKLO) (-5%) : annonce d’un programme “at-the-market” pouvant aller jusqu’à $1.5B, pesant sur le titre. 🛡️ Défense & Services Gouvernementaux Parsons Corporation (PSN) (-20%) : exclue du contrat pour le nouveau système de contrôle aérien, attribué à Peraton, malgré un financement initial massif de $12.5B. 💳 Finance & Services SoFi Technologies (SOFI) (-6%) : pression vendeuse après un placement secondaire de 54.5M d’actions au prix de $27.50. 🛍️ Consommation & Retail Sportsman’s Warehouse (SPWH) (-31%) : résultats Q3 conformes mais ralentissement marqué de la demande depuis mi-octobre ; réduction de la guidance FY25 et risques de pression accrue sur les marges au T4.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."