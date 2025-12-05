Victoria’s Secret (VSCO) (+19%) surprend le marché avec un double beat et une forte marge, soutenant une révision à la hausse des perspectives annuelles.

Praxis Precision Medicines (PRAX) (+40%) bondit après l'annonce d'une future soumission de NDA pour Ulixacaltamide, renforçant la visibilité réglementaire autour de son traitement contre les tremblements essentiels.

🧪 Santé & Biotechnologie Cooper Companies (COO) (+7%) : prévisions 2026 d’EPS ajusté supérieures aux attentes, lancement d’une revue stratégique et relèvement de l’objectif de FCF sur 3 ans.

Praxis Precision Medicines (PRAX) (+40%) : vise une soumission de NDA début 2026 pour Ulixacaltamide après discussions préliminaires positives avec la FDA.

Vanda Pharmaceuticals (VNDA) (+9%) : la FDA lève la suspension partielle du protocole Tradipitant, ouvrant la voie à une poursuite complète des essais cliniques. ⚙️ Matériaux & Énergie Albemarle (ALB) (+8%) : bénéficie d’un relèvement de recommandation par UBS, qui anticipe un déficit du marché du lithium à partir de 2026 grâce à la hausse de la demande en stockage d’énergie. 💻 Technologie & Logiciels Samsara (IOT) (+16%) : résultats du 3e trimestre largement au-dessus des attentes, avec accélération du NNARR d’une année sur l’autre et forte dynamique séquentielle.

Rubrik (RBRK) (+27%) : beat de $27M sur l’ARR, accélération des bookings et contribution de la sécurité à plus de 40% du NRR ; révision haussière du guide FY26. 🛍️ Consommation & Retail Ulta Beauty (ULTA) (+12%) : solide beat sur ventes, marges et EPS ; comp sales en hausse de 6.3% et relèvement des prévisions FY25.

Victoria’s Secret (VSCO) (+19%) : double beat notable, forte marge brute (36.5% vs 34.1% attendu) et guidance supérieure au consensus pour le T4.

