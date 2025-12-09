Avant l'ouverture des marchés européens (09.12.2025)

Les contrats à terme sur les indices européens et américains indiquent une évolution mitigée, conséquence directe du sentiment de faiblesse observé durant la séance asiatique.

La RBA a maintenu son taux à 3,60 % comme prévu, et la décision ainsi que le communiqué ont été relativement équilibrés, ce qui a initialement entraîné une baisse de l’AUD/USD.

Les déclarations de Bullock ont toutefois donné un ton plus « hawkish », soulignant que le scénario actuel envisage soit une longue pause, soit de nouvelles hausses — sans possibilité de baisse —, tout en indiquant que la réunion de février sera cruciale à la lumière des nouvelles données sur l’inflation. Le marché anticipe déjà presque deux hausses pour 2026.

Le département américain du Commerce devrait bientôt autoriser l’exportation de la puce H200 de Nvidia vers la Chine, selon le portail Semafor citant une source proche du dossier (source : Reuters). L’action Nvidia a gagné environ 2,5 % hier à la suite de cette information.

Paramount Skydance a formulé une contre-offre pour acquérir Warner Bros. Discovery pour 108,4 milliards de dollars, dépassant l’offre précédente de Netflix (72 milliards de dollars). Les actions de WBD et Paramount ont augmenté (de 3,5 % et 8 % respectivement), tandis que Netflix a perdu environ 4 %. Paramount a été incité à soumettre une offre entièrement financée et simplifiée en raison des risques antitrust liés à une fusion entre Netflix et WBD, risques d’ailleurs évoqués par le président américain.

Le Premier ministre japonais, Sanae Takaichi, a clairement signalé la préoccupation croissante des autorités quant à la faiblesse du yen, en soulignant leur volonté de prendre des « mesures appropriées » sur le marché des changes si nécessaire.

Kazuo Ueda a pour sa part confirmé que le scénario de la BoJ commence à se concrétiser : les taux d’intérêt réels restent très faibles, le marché du travail se tend, et les pressions salariales et inflationnistes augmentent, ouvrant la voie à une réduction progressive des mesures d’assouplissement. Le marché considère la décision de décembre comme acquise, et le débat porte désormais sur la rapidité et l’ampleur de la normalisation de la politique monétaire en 2026.

Sur le marché des changes au sens large, le dollar australien s’affiche comme le plus performant après la décision de la RBA et les commentaires de Bullock. Le yen japonais, en revanche, reste nettement affaibli. La paire EUR/USD progresse légèrement ce matin et se stabilise autour de 1,1650.

Actuellement, on observe une faiblesse généralisée sur le marché des matières premières, prolongeant la baisse d’hier. Le WTI recule de 0,4 %, le gaz naturel (NATGAS) de 0,95 %. Dans le même temps, le cours de l’or baisse de 0,17 % et celui de l’argent de 0,25 %.

Le marché des cryptomonnaies est lui aussi marqué par une faiblesse modérée : le BTC recule de 1,13 % et s’échange sous la barre des 90 000 £.

Durant la séance européenne, la seule publication au calendrier est celle de la balance commerciale allemande, qui ne devrait avoir aucune influence notable sur le marché ni sur la BCE. Durant la séance américaine, les événements majeurs seront les données hebdomadaires de l’ADP et le rapport JOLTS. Cependant, les investisseurs semblent surtout attendre la décision de la Fed demain ainsi que les rapports NFP et CPI de la semaine prochaine.

