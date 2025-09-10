Avant l'ouverture des marchés européens (10.09.2025)

Les contrats à terme sur les indices américains et européens ont débuté la journée avec des gains prudents ( NASDAQ 100 , US500 : +0,1 % ; EU50 et Dow Jones stables).

, : +0,1 % ; et stables). Apple (AAPL.US) prolonge la baisse enregistrée hier après la clôture (-0,1 %) suite au lancement de la série iPhone 17. Bien que les derniers prix devraient soutenir les marges (par exemple, l'iPhone 17 Pro Max haut de gamme à 1 999 dollars), les investisseurs restent prudents face à la concurrence d'autres fabricants et au « retard » général d'Apple dans la mise en œuvre de l'IA.

Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu, actuel ministre de la Défense et membre de longue date de son camp politique, au poste de Premier ministre, après la chute du gouvernement Bayrou. La France restera largement perturbée aujourd'hui en raison de la manifestation nationale « Tout bloquer », organisée par les partis de gauche.

Donald Trump fait pression sur l'Union européenne pour qu'elle impose des droits de douane pouvant atteindre 100 % à la Chine et à l'Inde pour l'importation du pétrole russe, selon le Financial Times et CNBC. Le président américain s'est également déclaré prêt à imiter toute mesure imposée par l'UE. L'administration Trump est de plus en plus mécontente de l'absence de progrès dans la guerre en Ukraine et du renforcement des liens entre Moscou, Pékin et New Delhi.

Un tribunal fédéral chargé de l'affaire opposant la gouverneure de la Fed Lisa Cook à Trump a décidé qu'elle pouvait rester à son poste et exercer ses fonctions au sein de la Fed lors de l'audience. Cette décision préliminaire porte un coup aux efforts de l'administration pour exercer une plus grande influence sur la composition et les activités de la Fed.

Les indices de la région Asie-Pacifique sont globalement en hausse, prolongeant l'optimisme affiché hier à Wall Street.

Les gains les plus importants sont observés à Shanghai, en Chine et à Hong Kong ( S20cash, CNH.cash, HK.cash : environ +1,1 % ). Les contrats à terme japonais Nikkei 225 sont également en hausse ( JP225 : +0,45 % ), tout comme l'indice australien S&P/ASX 200 ( AU200.cash : +0,35 % ).

). Les contrats à terme japonais Nikkei 225 sont également en hausse ( ), tout comme l'indice australien S&P/ASX 200 ( ). Le TAIEX taïwanais a atteint un niveau record (+1,4 %), tandis que le Nifty 50 indien a ignoré les préoccupations géopolitiques (+0,6 %). Les prix à la consommation en Chine ont baissé plus que prévu en août (-0,4 % à/a contre -0,2 % prévu et 0 % précédemment), ce qui indique une intensification de la pression déflationniste.

L'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) a augmenté de 0,9 %. Ce chiffre faible reflète des effets de base, une forte baisse des prix des denrées alimentaires (-4,3 %) et une faible demande des consommateurs qui pèse sur les biens durables (-3,7 %). L'inflation des prix à la production s'est légèrement stabilisée (passant de -3,6 % à -2,9 %).

Les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de manière inattendue de 1,25 million de barils la semaine dernière, selon l'API (prévisions : -1 million, précédent : +0,66 million). Les contrats à terme sur le Brent et le WTI enregistrent une troisième séance consécutive de hausse (OIL : +0,8 %), tandis que les contrats à terme sur le NATGAS semblent consolider (-0,3 %).

Le dollar américain corrige légèrement ses gains d'hier par rapport à la plupart des devises (USDIDX : -0,05 %). Les devises les plus fortes sont les devises antipodiennes (AUDUSD, NZDUSD : +0,4 %) et la couronne norvégienne liée au pétrole (USDNOK : -0,1 %). L'EURUSD trade à un niveau stable (1,171).

L'or rebondit de 0,4 % après avoir reculé hier par rapport à son plus haut historique à 3 642 dollars l'once ; les contrats à terme sur l'argent sont également en hausse (+0,5 % à 41,07 dollars l'once).

