Avant l'ouverture des marchés européens (11.09.2025)

Les marchés asiatiques affichent pour la plupart de bonnes performances. L'indice CHN.cash est en hausse de 0,75 %, tandis que le CH50cash a progressé de 2,0 %. Le contrat JP225 a gagné 0,36 %. Des baisses modestes ont toutefois été observées en Australie et à Singapour.

L'indice US500 a clôturé hier à un nouveau plus haut historique, même si les gains initiaux ont été fortement limités. La reprise se poursuit aujourd'hui avec une hausse d'environ 0,05 %. L'indice NASDAQ 100 est en hausse de 0,13 %, après avoir finalement clôturé en baisse hier.

Il convient de noter que l'action Oracle a enregistré une hausse spectaculaire de près de 36 % après la publication de ses résultats.

La Deutsche Bank suggère que le S&P 500 pourrait clôturer l'année à 7 000 points, citant une accélération de la croissance des bénéfices des entreprises américaines. Le bénéfice par action (BPA) a augmenté de 10 % au deuxième trimestre, contre 8,7 % au premier trimestre.

Les contrats à terme sur indices européens affichent des gains minimes juste avant l'ouverture de la séance. Le DE40 et l'EU50 sont tous deux en hausse de 0,05 %.

L'inflation de l' IPP japonais s'est établie à 2,7 % en glissement annuel, conformément aux attentes, mais en hausse par rapport au niveau précédent de 2,6 %. Sur une base mensuelle, elle a enregistré une baisse de 0,2 %, dépassant la baisse prévue de 0,1 %.

Une enquête sur la prochaine réunion de la BoJ indique que les taux d'intérêt devraient rester inchangés en septembre.

L'augmentation salariale négociée pour l'année prochaine au Japon devrait être de 4,8 %, contre 5,25 % cette année.

M. Hawkesby, de la RBNZ, a déclaré que la projection centrale pour le taux d'intérêt néo-zélandais était de 2,5 % d'ici la fin de l'année. Le rythme des baisses dépendra de la conjoncture économique. Le taux actuel est de 3,0 %.

La BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés aujourd'hui. Toutefois, toute mention d'incertitude concernant le trade international pourrait accroître les attentes du marché quant à une baisse des taux en décembre.

Le PDG de Goldman Sachs, Solomon, suggère que la Fed réduira ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine, suivie d'une ou deux autres baisses cette année.

Aujourd'hui, à 14h30 CET, les données sur l'inflation de l'IPC américain seront un facteur déterminant pour l'ampleur potentielle d'une baisse des taux américains. Selon certaines spéculations, une baisse de 50 points de base serait plus probable si l'inflation n'augmentait pas comme prévu à 2,9 % en glissement annuel, en particulier après les récentes déceptions concernant les chiffres de l'IPP.

La paire EURUSD se maintient juste en dessous du niveau de 1,1700, après avoir clôturé la séance d'hier en baisse.

Le pétrole WTI efface les gains importants enregistrés hier, qui avaient été alimentés par l'attaque israélienne contre les dirigeants du Hamas au Qatar et les spéculations selon lesquelles Trump pourrait imposer des sanctions plus sévères à la Russie. Le WTI est désormais repassé sous la barre des 63,50 dollars le baril.

L'or enregistre aujourd'hui des pertes marginales, testant le niveau de 3630. Hier, il a atteint son plus haut niveau de clôture jamais enregistré, même si le plus haut niveau intrajournalier a été atteint mardi.

Le bitcoin poursuit sa remontée, après avoir franchi hier un niveau de résistance clé. Il se négocie actuellement à 114 200 dollars.

