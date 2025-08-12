Avant l'ouverture des marchés européens (12.08.2025)

Les gains ont été principalement observés sur les indices chinois grâce à la prolongation de 90 jours des négociations commerciales avec les États-Unis. Les indices australiens et japonais ont également progressé, tandis que les marchés boursiers de Singapour et du Vietnam ont reculé.

Sur le marché des devises, les mouvements ont été limités, le dollar américain s'affaiblissant légèrement avant la publication des données sur l'IPC mercredi et après les gains enregistrés lundi.

Les États-Unis et la Chine ont convenu de prolonger la trêve tarifaire de 90 jours, reportant ainsi à novembre les triples droits de douane et les restrictions commerciales mutuelles. Le ministère chinois du Commerce a également reporté l'ajout de sociétés américaines à sa liste de restrictions. Cette décision a soutenu les marchés boursiers asiatiques.

La Banque centrale australienne a abaissé son taux directeur de 25 points de base, le ramenant de 3,85 % à 3,60 %, invoquant un ralentissement de l'inflation, un léger affaiblissement du marché du travail et une reprise progressive de la demande privée. Les responsables politiques ont déclaré que les prochaines mesures dépendraient des données sur le marché du travail, le prochain rapport clé étant attendu jeudi. Cette baisse était déjà pleinement anticipée et le taux AUD/USD s'est maintenu près de 0,6500.

Pékin a annoncé que le 13 août, elle dévoilerait de nouveaux programmes de prêts subventionnés pour stimuler la consommation des ménages et soutenir le secteur des services. Ces mesures répondent à la faiblesse de la demande intérieure et visent à stabiliser la croissance économique.

L'indice de confiance des entreprises australiennes NAB a atteint +7, son plus haut niveau depuis 2022, soutenu par la vigueur des secteurs des services et de la construction.

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec le président brésilien Lula, probablement pour discuter du commerce agricole.

Les États-Unis font pression sur la Chine pour qu'elle quadruple ses achats de soja en signe de bonne volonté dans le cadre des négociations commerciales, mais le Brésil reste pour l'instant le principal fournisseur.

Le PIB de Singapour a progressé de 4,4 % a/a (contre 4,3 % prévu) et de 1,4 % t/t au deuxième trimestre, ce qui a incité les autorités à relever leurs prévisions de croissance pour 2025 à 1,5-2,5 %.

Le président sud-coréen Lee Jae-myung rencontrera le président américain Donald Trump à Washington le 25 août pour discuter de la coopération en matière de sécurité et des relations économiques.

BofA estime que la Fed devrait éviter une baisse des taux en septembre, invoquant une inflation supérieure à l'objectif et des hausses de droits de douane qui pourraient encore faire grimper les prix. La banque ne prévoit pas de baisse en 2025.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."